Ordine di Malta: il cordoglio di Francesco per la scomparsa del Luogotenente Luzzago

In un telegramma il Pontefice partecipa al dolore del Sovrano Ordine Militare di Malta per la morte prematura del Luogotenente di Gran Maestro, Fra' Marco Luzzago

Papa Francesco esprime tutta la sua vicinanza al Sovrano Militare Ordine di Malta colpito dal lutto per la scomparsa del Luogotenente di Gran Maestro, Fra' Marco Luzzago. In un telegramma indirizzato al cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato del Pontefice per l'Ordine, il Pontefice si dice "spiritualmente partecipe al dolore per l'imporvvisa scomparsa di sua eccellenza, Fra' Marco Luzzago, luogotenente di Gran Maestro".

"Desidero porgere ai familiari e all'intero Ordine - continua il Santo Padre - le mie condoglianze e, nel ricordare l'impegno generosamente profuso nello svolgimento del suo alto incarico al servizio di codesta istituzione, come pure l'amore alla Chiesa e la luminosa testimonianza cristiana, invoco per lui la Pace eterna e di cuore imparto la mia benedizione a Lei, signor cardinale, al Luogotenente ad interim, Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto, al Gran Magistero e a tutti i membri del Sovrano Militare Ordine di Malta".