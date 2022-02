Il Papa riceve il presidente sloveno, confronto sulla crisi ucraina

L’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali e i rapporti tra Chiesa e Stato nel Paese fra i temi toccati nell’udienza in Vaticano con il capo di Stato Borut Pahor

Vatican News

Uno sguardo ai confini più prossimi del Vecchio continente e a quelli più distanti, in particolare all’Ucraina, teatro di forti tensioni fra Oriente e Occidente ormai da molte settimane. È stato questo l’orizzonte dei “cordiali colloqui” tra il Papa e vertici della segreteria di Stato col presidente della Slovenia Borut Pahor, avvenuti nel 30.mo anniversario del riconoscimento del Paese da parte della Santa Sede e dello stabilimento dei rapporti diplomatici.



Un momento del dialogo tra il cardinale Parolin e monsignor Gallagher con il presidente sloveno Pathor

In una nota della Sala Stampa vaticana, si precisa che “è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali e per il dialogo in corso tra la Chiesa e le autorità civili slovene” e che nel ne prosieguo della conversazione - condotta come di consueto anche con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e con l’arcivescovo Richard Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati – “sono state affrontate diverse tematiche di carattere internazionale e regionale, tra le quali la cooperazione regionale, l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali e la situazione in Ucraina”.