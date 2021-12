Auguri al Papa dal mondo, dalle periferie e dai più piccoli

Il Pontefice, che oggi compie 85 anni, festeggia il proprio compleanno in forma privata. Da tutti i Continenti arrivano, in questo giorno, auguri da governanti e da semplici fedeli. Alcuni poveri gli hanno donato 85 girasoli

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Leader politici, uomini di Chiesa e di diverse fedi, bambini e persone messe ai margini della società. In questo giorno speciale le loro voci si mescolano e si uniscono a quelle provenienti da tutto il mondo per gli auguri in occasione dell’85.mo compleanno di Papa Francesco. E confluiscono simbolicamente in un gesto semplice compiuto questa mattina da alcuni poveri. Sei senzatetto, accompagnati dal cardinale Konrad Krajewski elemosiniere del Papa, hanno incontrato Francesco e gli hanno donato 85 girasoli per ricordare che si deve orientare la vita verso il Signore, presente nei più deboli. L’incontro è avvenuto nell’aula Paolo VI prima della terza meditazione d'Avvento del predicatore della Casa Pontificia, cardinale Raniero Cantalamessa. Nel giorno del suo compleanno, Francesco ha inoltre ricevuto nel Palazzo Apostolico alcuni rifugiati. Al Pontefice hanno rivolto un augurio di “lunga vita e tanta salute”. In questo giorno speciale il Papa, sul suo account twitter, ha scritto: "Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare".

Il messaggio della Cei

La presidenza della Conferenza episcopale italiana (Cei) esprime in un messaggio di auguri a Papa Francesco la propria gioia “per il dono di un padre e pastore” che conferma nella fede e sprona ad andare avanti. “Mentre le Chiese in Italia sono avviate nel Cammino sinodale, ci sentiamo accompagnati dalla luce di Cristo e dalla guida sicura del successore di Pietro. Insieme vogliamo portare questa luce, calda e consolante, a ogni fratello, soprattutto a chi vive ai margini, a chi non ha voce, a chi non è ascoltato, a chi ha bisogno anche di un solo sguardo, semplice gesto di attenzione e di cura”. “Su questo tracciato - sottolinea nel messaggio la presidenza della Cei - c’è una bella creatività nei nostri territori, che dà respiro a un tempo soffocato dalle preoccupazioni. Maria, Stella del mattino, ci tenga per mano, orientando i nostri passi e sostenendo il Suo ministero a servizio della fratellanza e della pace”.

Gli auguri del Patriarca Kirill

"Sono lieto di testimoniare – si legge nel documento pubblicato sul sito del Patriarcato di Mosca - che, pur rimanendo fedeli alle proprie tradizioni, le nostre Chiese hanno al tempo stesso raggiunto un alto livello di interazione, grazie al quale possiamo lavorare insieme per la gloria del nome di Dio su tutta la terra, per la diffusione dei principi morali nella società, per lo sviluppo del dialogo interreligioso e per dare risposte degne alle sfide moderne”. Così scrive Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, nel suo messaggio di auguri a Papa Francesco in cui sottolinea anche la comune responsabilità religiosa nei confronti dell'umanità e ricorda l'incontro all’Avana del 2016.

Auguri dal mondo

Arrivano al Papa anche gli auguri istituzionali dallo scenario internazionale. Il presidente russo Vladimir Putin invia i propri auguri al Papa sottolineando in un telegramma, pubblicato sul sito del Cremlino, che “tutta la sua vita è stata dedicata alla promozione di alti valori spirituali e morali”. In un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, scrive: “Buon compleanno a Papa Francesco, uno straordinario Pontefice che sa parlare al mondo intero col suo messaggio universale di fratellanza e di pace, di vicinanza alle persone, di attenzione per i più deboli e di cura del creato. Roma è orgogliosa del suo vescovo”. Anche le Acli di Roma e provincia rivolgono gli auguri al Papa. “La sua guida - afferma Lidia Borzì, presidente dell’associazione che ha realizzato una speciale cartolina per gli 85 anni del Pontefice - rappresenta per noi e per tutta la comunità cristiana un sole nella tempesta". "Il Santo Padre illumina la nostra vita in questo periodo così buio, ci insegna a condividere la bellezza del Vangelo e ad ascoltare con il cuore le persone più fragili”.

Il video dei bambini della periferia di Roma

"Quando vieni a trovarci?". È questa la domanda rivolta da alcuni bambini della periferia di Roma a Papa Francesco in un breve messaggio di auguri realizzato con la collaborazione di Telepace e dell'Associazione Fonte di Ismaele. Quest’ultima è una realtà caritativa che opera nel quartiere Tuscolano, grazie anche al supporto dell'Istituto di Medicina Solidale Onlus e dell'Elemosineria Apostolica, per aiutare bimbi vulnerabili. Nel video i bambini affermano che vorrebbero incontrare il Pontefice per un abbraccio, per "giocare insieme" e per "fare i compiti". Aggiungono che un incontro con Francesco sarebbe anche l'occasione giusta per consegnare al Papa alcuni doni. “Tra questi - ricorda la dottoressa Lucia Ercoli, Presidente Associazione Fonte di Ismaele e responsabile sanitario e scientifico Medicina Solidale - c'è il libretto intitolato 'Saggi nonostante l'età', con i commenti dei bambini alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo".

Buon compleanno Papa Francesco

Auguri dalle periferie di Buenos Aires

Dopo quella di Roma, è un’altra periferia la cornice di speciali auguri al Santo Padre. Giunge dall’Argentina il video per l’85.mo compleanno di Papa Francesco inviato da padre José María “Pepe” Di Paola, sacerdote di 59 anni, parroco a La Carcova della diocesi di Buenos Aires e amico personale del Pontefice. “Vescovo Jorge - afferma il sacerdote nel breve filmato pubblicato dall’agenzia Sir - stiamo seguendo sempre i suoi insegnamenti ed anche i bei ricordi che abbiamo qui a curas villeros”. Padre Pepe da oltre vent’anni annuncia il Vangelo nelle periferie di Buenos Aires. Insieme con altri sacerdoti della “curas villeros”, svolge la propria missione confrontandosi quotidianamente con la povertà, il degrado, lo spaccio e la tossicodipendenza. “Stiamo preparando qualcosa - aggiunge il sacerdote nel video - che può essere un bel regalo: la marcia ‘ Ni un pibe menos por la droga”.