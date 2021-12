I video auguri dei bambini della periferia di Roma per il compleanno del Papa

Si rivolgono direttamente a Francesco nel giorno del suo 85esimo compleanno, esprimendo il desiderio di poter giocare assieme lui, vederlo, abbracciarlo, fare i compiti e consegnargli dei doni. Sono i bimbi assistiti dall’Associazione Fonte di Ismaele, in tandem con l’Istituto di Medicina Solidale Onlus e con l’Elemosineria Apostolica, che hanno realizzato un breve filmato grazie alla collaborazione di Telepace

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

C’è tutta l’innocenza, l’allegria e la spontaneità della fanciullezza nei brevi video messaggi che i bambini della periferia di Roma hanno inviato al Papa nel giorno del suo compleanno. Si rivolgono al Pontefice in modo diretto, gli danno del ‘tu’, e sono tutti concordi nel proporgli un incontro scavalcando completamente la diplomazia degli adulti. La richiesta, però, è articolata. Qualcuno chiede: “Quando vieni a trovarci?”. Altri invece dicono schiettamente: “Ti aspettiamo qui”.

Abbracciare e giocare con il Papa

Ma per fare cosa? Le opzioni sono molteplici: “Ti voglio abbracciare”, “per fare i compiti”, “per giocare assieme”. “Grazie per difenderci”, afferma un altro bambino confermando che i piccoli percepiscono fino in fondo la vicinanza del Pontefice e il suo impegno a loro favore. Non meraviglia che ci sia qualche saluto confidenziale del tipo: “ciao ciao Papa Francesco”. E non manca il classico ‘Happy Birthday’ in versione cantata in inglese preceduto da qualche saluto in spagnolo, segno del mix etnico tipico del tessuto sociale della periferia romana.

L'impegno dell'Associazione Fonte di Ismaele

È proprio dai confini della diocesi del vescovo di Roma che arrivano questi messaggi, realizzati d’intesa con Telepace. Per l’esattezza tutto è partito dal popoloso quartiere Tuscolano, dove ha sede l’Associazione Fonte di Ismaele che da alcuni anni opera al fianco dei più piccoli in collaborazione con l’Istituto di Medicina Solidale Onlus e con l’Elemosineria Apostolica. “Papa Francesco, vieni a prenderti i regali che abbiamo preparato”, si afferma nel video, come spiega nel dettaglio la dottoressa Lucia Ercoli, presidente dell’Associazione Fonte di Ismaele.

Saggi nonostante l'età

Nel pacchetto c’è: il libretto intitolato ‘Saggi nonostante l’età’, con i commenti dei bimbi alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo; una spilla e una felpa che declinano i simboli del magistero di Francesco e dell’associazione Fonte di Ismaele. Infine, c’è anche ‘il Giornale Radio dei piccoli – cronache dalle periferie nascoste’: “un’iniziativa per guardare il mondo con gli occhi dei bambini”, spiega la Ercoli precisando che il lancio avverrà prossimamente.

Le parole della dottoressa Ercoli

Un aiuto ai bambini con disabilità psichica

“Un centro aperto a tutti i bambini con vulnerabilità”, ricorda ancora la dottoressa a proposito di questa struttura che dedicata in particolare ai bimbi con disabilità psichica e con difficoltà del linguaggio. “Tutti – sottolinea – sono accolti gratuitamente e le cure sono offerte dagli operatori, che in questo modo hanno voluto fare omaggio al Papa per il valore che Francesco dà ai bambini attraverso il suo magistero”. Fonte di Ismaele svolge un’azione preziosa che si basa esclusivamente sulle donazioni. “Non sono mai poche”, aggiunge Paolo Pelino, presidente dell’Istituto di Medicina Solidale Onlus, che lancia un appello ad incrementare la beneficienza per sostenere la causa.