Francesco: il lavoro minorile ruba il futuro ai bambini

In un tweet sul suo account @Pontifex, il Papa scrive: “Il lavoro minorile è sfruttamento dei bambini. È negazione del loro diritto alla salute, all’istruzione, a una crescita armoniosa, a giocare, a sognare. È derubare del futuro i bambini e dunque l’umanità stessa”. Stamani Francesco ha incontrato i partecipanti alla conferenza “Sradicare il lavoro minorile, costruire un futuro migliore” organizzata in Vaticano dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.