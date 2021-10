Francesco sarà all’incontro “Religions and Education” sul Patto educativo

L'appuntamento in Vaticano del 5 ottobre vedrà il Papa assieme a rappresentanti di altre fedi attorno al tema di una educazione e formazione di "qualità" e inclusiva

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Martedì 5 ottobre Papa Francesco parteciperà ad un incontro in Vaticano fra i rappresentanti delle religioni dedicato al tema dell’educazione. L’evento è intitolato “Religions and Education: towards a Global Compact on Education”, ovvero “Religioni ed educazione: verso un patto globale sull'educazione”. Per la prima volta, i rappresentanti delle religioni si incontreranno per condividere il loro impegno in ambito educativo, a partire dalle seguenti sfide: mettere al centro la persona in ogni processo educativo; investire le migliori energie per un’educazione di qualità per tutti; formare persone disponibili a mettersi a servizio della comunità.

Il prezioso ruolo degli educatori

Al termine dell’incontro, i partecipanti rivolgeranno un saluto agli educatori di tutti il mondo, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti indetta dall’Unesco, che ricorre proprio il 5 ottobre. L’incontro si inserisce nell’ambito del «Global Compact on Education», il Patto Educativo che, a partire dal 2019, Papa Francesco ha promosso per generare, attraverso l’educazione, fraternità, pace e giustizia.

Le tematiche

L’incontro “Religioni ed educazione: verso il patto globale sull’educazione” si aprirà, alle ore 10.30 del 5 ottobre, moderato da Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione. Subito dopo, il saluto di Papa Francesco e a seguire gli interventi dei rappresentanti delle religioni. Poi sarà il momento della relazione di Stefania Giannini, vicedirettore generale dell’Unesco per l’Educazione, che parlerà della Giornata Mondiale degli insegnanti, quindi l'intervento sul tema “Orientamenti verso il Global Compact on Education” dell'arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica. A concludere l'incontro sarà la lettura del Messaggio dei rappresentanti delle religioni agli educatori ed insegnanti, con il suggello di una visita dei partecipanti alla Cappella Sistina.