Verso l’incontro sul Patto educativo in Vaticano, sussidi per i formatori

In vista del “Religions and education: towards a Global Compact on Education”, in programma il 5 ottobre, la Congregazione per l’Educazione Cattolica offre tre pubblicazioni plurilingue per orientare sui temi del Patto educativo globale

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Protagonisti di una cultura del dialogo e di una civiltà dell’armonia. E’ l’orizzonte indicato dal Papa per le giovani generazioni nei tanti pronunciamenti riguardanti il Patto educativo globale, perché l’educazione generi fraternità, pace e giustizia. Non ultimo il videomessaggio del 15 ottobre 2020, nel quale Francesco ha legato l’iniziativa anche alla Laudato si’ e alla Fratelli tutti.

Un’educazione aperta e inclusiva

In un comunicato della Congregazione per l’Educazione Cattolica si ricorda che la pandemia ha fatto slittare l’evento mondiale, indetto dal Papa il 12 settembre 2019, e fissato per il 14 maggio 2020 ma che l’attenzione sul Patto educativo ha generato moltissime iniziative locali che hanno fatto sì che alla Congregazione arrivasse la richiesta di avere orientamenti più strutturati. Inoltre si segnala che martedì 5 ottobre, in Vaticano, si terrà l’incontro sul tema: “Religions and education: towards a Global Compact on Education”, al quale prenderanno parte una ventina di esponenti di diverse confessioni del mondo. L’iniziativa – si legge nel comunicato intende “ravvivare l’impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta e inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione”.

Il Papa al Simposio “L’educazione è un atto di speranza”,

Strumenti di lavoro

In concomitanza con l’incontro saranno pubblicati in 5 lingue diverse sul sito ufficiale del Global Compact on Education tre importanti strumenti di lavoro: il vademecum come guida per attuare il Patto Educativo, destinato agli educatori che hanno il compito di accompagnare i ragazzi e i giovani nei diversi percorsi formativi, formali e informali. Quindi il volume “Educazione tra crisi e speranza”, recentemente pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, si tratta contenente linee-guida in cui vengono presentati cinque temi centrali del Patto Educativo nelle diverse articolazioni come il dialogo interreligioso e interculturale, la dignità e i diritti umani, la cultura della pace e della cittadinanza, la fraternità e la cooperazione, le tecnologie e l’ecologia integrale. Infine un fac-simile di accordo che può essere utilizzato a livello locale per costruire un’alleanza operativa finalizzata a concretizzare il Patto Educativo.