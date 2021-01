Papa Francesco: si compia il desiderio di Gesù che tutti siano una sola cosa

L'odierna Giornata per il dialogo fra cattolici e ebrei e la Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani, al via domani, tornano nelle parole del Papa dopo la preghiera mariana

Debora Donnini – Città del Vaticano “Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto”. Il monito di Gesù a cui si rifà quest’anno il tema scelto per la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, che inizia domani, viene ricordato stamani nel dopo Angelus da Papa Francesco che si sofferma su questo appuntamento importante, che verrà concluso lunedì, 25 gennaio, con la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, insieme con i rappresentanti delle altre Chiese e comunità cristiane presenti a Roma. In questi giorni, preghiamo concordi affinché si compia il desiderio di Gesù che tutti siano una sola cosa: l’unità, che sempre è superiore al conflitto. Leggi Anche 17/01/2021 Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei. Di Segni: centrale la solidarietà Il pensiero del Papa è anche andato all’odierna Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, giunta alla sua 32.ma edizione. “Mi rallegro - ha detto - per questa iniziativa che prosegue da oltre trent’anni, e auspico che porti frutti abbondanti di fraternità e di collaborazione”.