Papa, il vescovo Teissier uomo di dialogo e pace

Monisgnor Teissier (AFP or licensors)

Un pastore generoso che con coraggio ha attraversato la vita della Chiesa d'Algeria, impegnato nel dialogo e nella fratellanza: così Francesco ricorda in un telegramma a firma del Segretario di Stato il vescovo morto il 1 dicembre memoria liturgica del beato Charles de Foucauld

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Firmato dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, il telegramma inviato in occasione della morte di monsignor Henri Teissier, il primo dicembre, fa giungere al vescovo di Algeri, monsignor Paul Desfarges, la Benedizione e la vicinanza del Papa a quanti hanno accompagnato il presule fino alla sepoltura.

Nelle parole di Fracesco il presule viene ricordato come "un pastore generoso che ha saputo attraversare con coraggio e spirito evangelico" le vicende vissute dalla Chiesa d'Algeria, e anche come "un uomo di dialogo e di pace" che ha lavorato per l'unità rispettosa e fraterna del popolo algerino .

La preghiera del Papa si volge quindi all'Eterno Padre perchè accolga il vescovo nella Sua Pace. Francesco lo affida all'intercessione della Nostra Signora d'Africa, del beato Charles de Focauld e dei beati martiri d'Algeria, inviando la Sua Benedizione apostolica alla famiglia, agli amici ai vescovi e ai fedeli della diocesi di Oran.