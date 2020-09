Diocesi di Roma, monsignor Palmieri nominato vicegerente

Nato a Taranto 54 anni fa, Gianpiero Palmieri già Vescovo Ausiliare di Roma per il settore Est affiancherà da oggi, per nomina pontificia, il Vicario generale della Diocesi capitolina con l'incarico di vicegerente

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Monsignor Gianpiero Palmieri, finora Vescovo Ausiliare di Roma per il settore Est, è stato nominato oggi da Papa Francesco vicegerente della Diocesi capitolina, una carica peculiare che, con dignità arcivescovile, coadiuva il cardinale Vicario Angelo De Donatis. Il Papa ha infatti conferito a monsignor Palmieri la dignità di arcivescovo nella sede tiolare di Idassa.

Biografia e incarichi

54 anni, originario di Taranto, monsignor Palmieri ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Minore e si è formato poi nell’Almo Collegio Capranica di Roma. Ordinato sacerdote nel 1992 e vescovo nel 2018, è stato responsabile del Servizio diocesano per la formazione permanente del clero, delegato per il Diaconato permanente, per la Carità, la Pastorale dei Migranti e dei ROM, ed è stato incaricato del Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Poveri e famiglie

A contatto con tanti settori della Pastorale romana - giovani, migranti, religiosi e famiglie - e con la vita di numerose parrocchie anche di periferia, monsignor Palmieri, proprio in questo periodo di pandemia, dai nostri microfoni ha più volte lanciato il suo appello alle istituzioni ecclesiali e civili per un impegno straordinario, raccontando quanto sul territorio attraverso le Caritas, si faccia già a servizio degli ultimi.

Ma la sua voce si è levata anche per la formazione di una coscienza civile capace di contrastare i fenomeni mafiosi presenti sul territorio capitolino. Il "Vangelo", ha detto in una recente intervista ai nostri microfoni, "vuole essere questo tipo di fermento: fermento di regno di Dio che è l’opposto di una città dominata dalle organizzazioni criminali e di una coscienza civica addormentata".