Los Angeles, ancora vittime a causa dei roghi

E’ salito a 24 il numero delle vittime dei roghi che da una settimana stanno provocando morte e devastazione nella città di Los Angeles, in California. Il Servizio meteorologico nazionale ha previsto un peggioramento della situazione a causa dei forti venti che continuano a rafforzare le fiamme. E' allarme sanitario per la qualità dell'aria

Otto corpi sono stati trovati nella zona di Palisades e 16 nella zona di Eaton, nella contea di Los Angeles , dove continuano a divampare le fiamme. Si stima che finora siano andati distrutti oltre 14mila ettari, 180mila le persone sfollate e oltre 12mila abitazioni ridotte in cenere. Secondo le dichiarazioni dello sceriffo della contea, Robert Luna 12 persone risultano attualmente disperse.

Le previsioni metereologiche

Dopo una breve tregua è tornato a soffiare il Sant'Ana, il vento secco e caldo che dal deserto si spinge fino alle colline di Los Angeles. Il servizio metereologico nazionale, ha dichiarato l'allerta fino a mercoledì, quando le raffiche di vento potrebbero soffiare fino a 110 chilometri orari. Le autorità hanno preallertato l'intera popolazione della contea di Los Angeles, circa 10 milioni di persone, in vista di una possibile avecuazione per proteggersi dalle fiamme e dal fumo tossico. "Questi venti manterranno molto alto il rischio di incendi in tutta la contea di Los Angeles", ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco della, Anthony Marrone, in una conferenza stampa, aggiungendo che le aree evacuate potrebbero non essere accessibili finché le condizioni di allarme non saranno revocate.

Aiuti dal Messico e dall'Ucraina

L’operazione antincendio ha visto giungere domenica squadre di soccorritori dal Messico. Altri rinforzi sono stati promessi anche dall’Ucraina che dichiara di aver già pronti 150 vigili del fuoco da inviare in California. A dar man forte a quanti continuano a combattere le fiamme, anche 950 detenuti del sistema carcerario della California, impegnati a rimuovere legname e sterpaglie per rallentare la diffusione degli incendi.