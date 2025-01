Los Angeles continua a bruciare. Aumenta il bilancio delle vittime

Pompieri al lavoro per spegneri gli incendi a Los Angeles (Copyright @ Ringo Chiu. All Rights Reserved.)

I roghi che interessano la zona meridionale della California hanno provocato 10 morti e mandato in fumo migliaia di ettari di terreno ed edifici. Decine di migliaia gli sfollati, imponenti le perdite economiche. Mobilitata la Guardia Nazionale

Paola Simonetti – Città del Vaticano

L’assedio del fuoco non si allenta a Los Angeles, che dichiara lo stato di emergenza. Gli oltre 7500 pompieri in campo non sono riusciti finora a controllare i quattro incendi che simultaneamente stanno colpendo la zona e sono stati definiti dal presidente uscente Usa, Joe Biden, i più devastanti della storia della California. I roghi hanno provocato un aumento delle vittime, salite a 10. Per fronteggiare il disastro, le autorità hanno previsto il dispiegamento anche di circa 400 membri della Guardia Nazionale.

I contorni del disastro

Tra le zone più colpite dal dilagare del fuoco ci sono Altadena e Pasadena, San Fernando Valley, Sylmar, la zona di Tamarack, mentre l'incendio più recente è stato localizzato nell'area a nord ovest della metropoli. Le fiamme, alimentate dai forti venti che soffiano nella regione, hanno raggiunto anche le colline di Hollywood, devastando fra gli altri lo storico Sunset Boulevard. Al momento sarebbero 180 mila gli sfollati, 6mila di ettari di terreno andati in fumo e almeno 10mila edifici distrutti, 350 mila le utenze senza corrente elettrica, mentre un primo calcolo di massima parla di perdite economiche tra i 52 e i 57 miliardi di dollari.

Ingenti risorse in campo

Biden, che ha annullato il suo viaggio in programma in Italia, ha assicurato l’invio di tutte le risorse disponibili per far fronte all'amergenza: "Sto inviando nella California meridionale – ha scritto Biden in un post pubblicato su X - centinaia di vigili del fuoco federali, 30 elicotteri e aerei antincendio, 8 C-130 del Dipartimento della Difesa e 500 militari addetti allo sgombero del territorio. Stiamo lavorando con il Dipartimento della Difesa – ha aggiunto - per individuare ulteriori possibilità di intervento". Il presidente Usa uscente, ha anche annunciato che il governo coprirà il 100% dei costi per 180 giorni". Dal canto suo, il presidente eletto, Donald Trump, chiede le dimissioni del governatore democratico della California, Gavin Newsom.