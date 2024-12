Magdeburgo, il dolore dopo la strage. L’uomo era stato segnalato alle autorità tedesche

Cinque le vittime, tra loro un bambino di nove anni, dell’attentato al mercatino di Natale. Circa 200 i feriti, di cui oltre 40 in gravissime condizioni. Riad aveva avvisato Berlino della pericolosità dell’autore, un medico psichiatra di 50 anni che avrebbe agito da solo

È ancora tanto il dolore a Magdeburgo, la cui popolazione continua ad essere stretta alle vittime e ai loro familiari dell’attacco di venerdì al mercatino di Natale. Nelle ultime ore centinaia di persone si sono riunite nella chiesa di San Giovanni per una veglia in memoria dei cinque morti, quattro donne e un bambino di nove anni, 200 i feriti di cui 41 gravissimi. La città è disseminata di altari di fiori, dove i cittadini hanno depositato i loro omaggi, continuando a chiedere il “perché” di una tale strage.

L’attentatore

Nel capoluogo della Sassonia-Anhalt ieri si è recato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha definito "terribile e malato" il gesto compiuto dall’attentatore, il 50enne medico psichiatra Taleb al Abdulmohsen, saudita residente in Germania dal 2006, islamofobo, ritenuto simpatizzante del partito di estrema destra Afd, Alternative für Deutschland, e di Elon Musk, che avrebbe agito da solo e che ora è accusato di 5 omicidi e 200 tentati omicidi. La guida delle indagini potrebbe passare ora dalle autorità del Land alla procura federale tedesca. Secondo alcune indiscrezioni, l’Arabia Saudita, in passato, aveva avvertito i tedeschi circa la pericolosità dell’uomo, sollecitandone anche l’arresto per attività terroristica, richieste respinte poiché, secondo la Germania, avrebbero potuto nascondere motivazioni politiche da parte di Riad. Negli interrogatori di ieri, l’uomo avrebbe fatto dichiarazioni confuse e legate a teorie della cospirazione.