I fiori deposti in un memoriale vicino al luogo dove una Bmw ha colpito un mercatino di Natale a Magdeburgo

Il Papa: sconcerto per l'attentato in Germania, vicino alle vittime

In un telegramma a firma del cardinale Parolin inviato al presidente Steinmeier, Francesco esprime dolore per i morti e feriti nell'attacco a un mercatino di Natale a Magdeburgo. Il Pontefice si dice vicino alle famiglie delle vittime e ringrazia coloro che le stanno sostenendo in questo momento difficile

Vatican News Papa Francesco ha appreso "con sconcerto" la notizia "dell'attentato" avvenuto in Germania, a Magdeburgo, dove venerdì sera una Bmw si è lanciata sulla folla nel mercatino natalizio locale, causando almeno cinque vittime, tra cui un bambino di nove anni, e oltre 200 feriti. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato al presidente della repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, il Papa "esprime la sua partecipazione al dolore delle persone colpite" e "assicura a tutte le vittime la sua vicinanza spirituale". In Evidenza 21/12/2024 Germania, attacco al mercatino di Natale: quattro morti e centinaia di feriti Auto sulla folla nella città di Magdeburgo, arrestato l'attentatore è un cinquantenne saudita. L'ultimo bilancio della polizia parla di oltre duecento feriti di cui una quarantina ...

Il ringraziamento per il sostegno alle vittime Nel telegramma vengono anche ricordati "tutti coloro che stanno lavorando e sostenendo le vittime in questo momento difficile". A loro, il ringraziamento di Francesco, che "prega per i defunti e affida gli uomini a Cristo, nostra speranza", invocando "di cuore il sostegno e la consolazione divina per tutti".