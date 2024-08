Nicaragua, cancellata la personalità giuridica della Caritas di Matagalpa

Con un provvedimento ufficializzato ieri, 12 agosto, il Ministero dell’Interno ha cancellato anche altre 14 Ong della diocesi che ha visto nei giorni scorsi una serie di arresti ed espulsioni di sacerdoti. I beni mobili e immobili delle organizzazioni saranno trasferiti allo Stato

Vatican News



Il Ministero dell’Interno (MINT) del Nicaragua ha cancellato la personalità giuridica dell’Associazione Caritas Diocesana di Matagalpa, una delle otto filiali di Cáritas de Nicaragua, e di altre 14 Ong, nove delle quali per scioglimento volontario. Il provvedimento è stato approvato a Managua dal ministro dell’Interno, María Amelia Coronel, secondo due accordi ministeriali pubblicati sulla Gaceta, la Gazzetta ufficiale nicaraguense, pubblicata ieri lunedì 12 agosto.

L'opera della Caritas

La Caritas di Matagalpa operava come centro di assistenza sociale amministrato dalla Chiesa cattolica. Registrata il 26 marzo 2009, ha promosso in questi anni “lo sviluppo delle comunità più remote del dipartimento di Matagalpa, dando priorità alle fasce più povere della popolazione e a quelle prive di infrastrutture di base: sanità e istruzione”, come si legge sulle pagine social ufficiali dell’organismo.

In Evidenza 12/08/2024 Nicaragua, altri due sacerdoti arrestati a Matagalpa e Estelì Tra sabato e domenica le autorità del Paese latinoamericano hanno fermato due religiosi e una collaboratrice pastorale. Solo di pochi giorni fa l'espulsione e l'arrivo a Roma di ...

Arresti ed espulsioni

La cancellazione della Caritas avviene in un contesto di tensione a Matagalpa, in cui si è registrata nelle ultime settimane una serie di arresti ed espulsioni di sacerdoti.

Le motivazioni del Ministero dell'Interno

Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno, il provvedimento contro la Caritas è motivato da una “non conformità” dovuta al fatto che l’organismo non avrebbe presentato i propri rendiconti finanziari nel periodo 2020-2023 e che il Consiglio di Amministrazione sarebbe scaduto dal 27 settembre 2022.

I beni della Caritas e delle altre organizzazioni passeranno ora allo Stato nicaraguense; il Ministero ha indicato che la Procura Generale sarà responsabile del trasferimento dei beni mobili e immobili.

In Evidenza 06/08/2024 Nicaragua, arrestato il rettore del Seminario di Matagalpa Padre Jarvin Tórrez, che è anche parroco della chiesa Santa María de Guadalupe, a Matagalpa, è in carcere da ieri. Lo denunciano attivisti e organizzazioni in difesa dei diritti ...

Con la cancellazione dello status giuridico della Caritas e delle altre Ong sale a oltre 3.600 il numero delle organizzazioni non governative messe al bando dal governo dal dicembre 2018 ad oggi, con la maggior parte dei loro beni trasferiti allo Stato.

Intanto, alcuni media nicaraguensi riferiscono anche di una presunta operazione di polizia nella cattedrale di Matagalpa: agenti in abiti civili sarebbero entrati nella chiesa sequestrando il personale amministrativo e minacciando di espellere il clero dal Paese.