Un altro sacerdote arrestato in Nicaragua

Nicaragua, arrestato il rettore del Seminario di Matagalpa

Padre Jarvin Tórrez, che è anche parroco della chiesa Santa María de Guadalupe, a Matagalpa, è in carcere da ieri. Lo denunciano attivisti e organizzazioni in difesa dei diritti umani nel Paese, dai quali si è anche appreso che è in stato di detenzione, pure Lesbia Rayo Balmaceda, di una parrocchia di Sébaco. Fermata con lui anche una collaboratrice laica

Vatican News Un altro sacerdote è stato arrestato ieri, 5 agosto, nella diocesi di Matagalpa, in Nicaragua. Il rettore del Seminario Maggiore di Filosofia San Luis Gonzaga e parroco della chiesa Santa María de Guadalupe, nel quartiere di Guanuca, a Matagalpa, padre Jarvin Tórrez, è stato portato in carcere, secondo quanto riferito dai parrocchiani ai media. A denunciare il fermo del sacerdote attivisti e organizzazioni in difesa dei diritti umani nel Paese, citati dal quotidiano nazionale "La prensa", dai quali si è anche appreso che è in stato di detenzione, inoltre, la collaboratrice laica di una parrocchia di Sébaco, Lesbia Rayo Balmaceda. Sono già tredici i sacerdoti incarcerati nell'arco di una settimana in Nicaragua. Appartengono in gran parte alla diocesi di Matagalpa, il cui vescovo, monsignor Rolando Álvarez, è stato esiliato il 14 gennaio. Nel marzo 2023, la Repubblica del Nicaragua ha chiesto alla Santa Sede la chiusura delle rispettive sedi diplomatiche, senza una rottura completa delle loro relazioni.