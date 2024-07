Stati Uniti, prosegue il dibattito sulla corsa di Biden alle presidenziali

Il presidente Usa Biden in conferenza stampa (AFP or licensors)

Sempre più difficile la campagna elettorale del presidente Usa, dopo una gaffe nella chiusura del vertice Nato. Si allarga il fronte dei democratici che chiedono il suo ritiro, ma il leader statunitense resta fermo e dice: “Posso battere Trump”

Paola Simonetti – Città del Vaticano

La conferenza stampa di chiusura del Vertice Nato a Washington è stato un terreno scivoloso per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, protagonista ancora una volta di una gaffe che ha impensierito i democratici.

Il pressing politico su Biden

L’ultimo in ordine di tempo a tentennare è il deputato, Jim Himes, che porta a 17 i membri del partito e un senatore a premere per un passo indietro del presidente Usa dalle presidenziali. Indiscrezioni rivelano che anche l'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, e l’ex presidente Usa, Barack Obama, si siano parlati privatamente proprio sul futuro di Biden esprimendo il timore che non riesca a vincere.

Biden non molla la corsa

Gli sbagli ieri di attribuzioni di nomi per figure di spicco della politica internazionale, non preoccupano invece lo stesso Biden, che dal palco del summit ha assicurato di essere determinato: “Ho battuto Trump una volta e lo farò ancora", ha dichiarato, dicendosi “pronto a parlare con Putin se mi chiama”.

Il presidente Usa ha ribadito che placherà le paure dei democratici sottolineando di "non voler correre per lasciare un'eredità ma per finire il lavoro iniziato". Biden ha rivendicato inoltre il suo record di leggi approvate, l’esperienza da senatore che gli ha permesso di trattare in maniera efficace a Capitol Hill e la sua capacità di leadership internazionale. A chi gli ha fatto notare che anche fra i partner esteri si stia diffondendo un certo scetticismo sulla sua efficacia come candidato alle presidenziali, ha risposto: "Nessun alleato europeo mi ha chiesto di non correre, invece mi hanno chiesto di battere Trump perché una sua vittoria sarebbe un disastro".