Stati Uniti, smentite le voci sul possibile ritiro di Biden

Negli Stati Unti si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su un possibile passo indietro del presidente uscente dalla corsa per la Casa Bianca, come sfidante di Trump. Voci smentite dallo staff del capo di Stato al quale, ieri, circa 30 governatori democratici hanno ribadito il loro pieno sostegno

Marco Guerra – Città del Vaticano

Joe Biden "non sta assolutamente" pensando di ritirarsi dalla corsa. Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, dopo che la presidenza aveva già smentito un articolo del New York Times, secondo cui il presidente starebbe valutando di lasciare.

Leggi Anche 02/07/2024 Usa, dalla Corte Suprema immunità parziale per Trump. Biden: grave, non ci sono re La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli ex presidenti, e quindi anche Donald Trump, hanno diritto a una parziale immunità nell’esercizio delle loro funzioni: non ...

Il sostegno dei governatori



Le smentite dello staff di Biden arrivano nel giorno in cui circa 30 governatori democratici hanno incontrato il presidente alla Casa Bianca per ribadirgli il loro pieno sostegno in vista della vittoria di novembre. “Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere", ha detto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.

La pressione per il ritiro di Biden



Tutto questo non basta però a fermare la pressione crescente nei confronti di Biden. Sempre ieri un secondo deputato democratico, Raul Grijalva dell'Arizona, gli ha chiesto, in un’intervista, di ritirarsi. E lo stesso inquilino della Casa Bianca ha ammesso di aver “fatto un errore” nel duello televisivo con Trump. Per la stampa americana, anche l’ex presidente Obama sarebbe preoccupato. In caso di rinuncia di Biden, la vicepresidente Kamala Harris sarebbe considerata la migliore alternativa per sostituirlo. Tuttavia, stando ad alcuni sondaggi, nemmeno Harris sarebbe in grado di battere Trump. Infatti, come potenziali candidati emergono anche i nomi di diversi governatori democratici. E nel coro di quanti chiedono il ritiro di Biden figurano anche importanti finanziatori del Partito Democratico, come il co-fondatore di Netflix, Reed Hastings.