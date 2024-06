Ucraina, la replica Usa a Mosca: “La Crimea è di Kyiv”. Al via oggi negoziati per adesione a Ue

Il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Matthew Miller risponde alle minacce russe in seguito all'attacco ucraino a Sebastopoli. A Belgorod una vittima e quattro feriti

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Le armi statunitensi all'Ucraina sono necessarie affinché "possa difendere il suo territorio sovrano contro l'aggressione armata, anche in Crimea, che fa parte dell'Ucraina". Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, risponde così, rammaricandosi "per ogni perdita di vite umane in questa guerra", alle minacce di rappresaglia della Russia in seguito all'attacco ucraino a Sebastopoli, con la morte di due bimbi russi, condotto, secondo Mosca, con missili statunitensi.

Ingresso Nato

Secondo gli Usa, l'Ucraina starebbe consolidando la sua progressiva integrazione nelle "strutture occidentali" inoltre, l'adesione all'Alleanza di Kyiv, il cui vertice si terrà a Washington a luglio, è un “processo irreversibile". Dopo il vertice della Nato, e con il processo di adesione all'Ue che continua ad avanzare, l'Ucraina - ritengono gli statunitensi - continuerà a fare le riforme di cui ha bisogno come parte del suo piano annuale con la Nato”.

Sostegno a Kyiv

Al vertice di Washington del 9-11 luglio i leader della Nato dovrebbero sostenere finanziamenti a lungo termine per aiutare l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, come ha ribadito il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg, che ha sottolineato come la massima priorità sarà quella di rafforzare il sostegno agli ucraini, ricordando che le recenti lacune nell'assistenza agli ucraini hanno avuto conseguenze sul campo di battaglia. L'Ungheria, intanto, ha fatto sapere che non bloccherà i negoziati al via oggi per l'adesione di Kyiv all'Ue, nonostante i dubbi al riguardo. Secondo il premier Orbán, si deve "scoprire quali saranno le conseguenze dell'accettare un Paese in guerra i cui confini non sono definiti nella pratica”.

Attacchi a Belgorod

Sul campo, continua lo scambio di missili. Una donna anziana è stata uccisa, quattro persone sono rimaste ferite e decine di edifici sono stati danneggiati in attacchi condotti con droni ucraini sulla regione russa di Belgorod. La Russia fa sapere di nuovi bombardamenti sulla Crimea, mentre non si fermano i raid russi su Karkhiv.