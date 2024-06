Colonna di fumo che sale dalla Striscia di Gaza

Gaza, 30 morti in un raid israeliano. Stallo nelle trattative per una tregua

Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza; nella notte è stata colpita una scuola che ospitava sfollati, almeno 30 i palestinesi uccisi. Secondo Israele la struttura era utilizzata come complesso di Hamas. Intanto è ancora stallo nelle trattative per un cessate il fuoco

Marco Guerra – Città del Vaticano All’ennesima strage causata da raid israeliani sulla Striscia di Gaza fanno seguito, come di consueto, due versioni discordanti. Fonti di Hamas riferiscono che è stata colpita una scuola dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi a Nuseirat, mentre Israele sostiene che ad essere stato colpito è stato un compound di Hamas. Resta il fatto che si contano le vittime, almeno 30. Leggi Anche 05/06/2024 Ancora nulla di fatto sulla tregua a Gaza. All'Onu la proposta Usa Restano per ora inconciliabili le posizioni di Israele e Hamas, con il governo israeliano che vuole una tregua solo temporanea e il gruppo islamico palestinese che chiede la fine ...

Possibile azione nel nord Nel frattempo, il ministero della Sanità di Gaza di Hamas ha aggiornato a 36.586 il bilancio dei palestinesi uccisi in circa 8 mesi di guerra. Sul terreno non accenna a calare la tensione e si teme un allargamento del conflitto dopo che ieri il premier israeliano Netanyahu, visitando una località al confine con il Libano colpita da droni di Hezbollah, ha detto che Israele è pronto ad un'azione molto forte nel Nord per ripristinare la sicurezza. Stallo nelle trattative

Intanto, è stallo nelle trattative sulla tregua malgrado l’impegno della diplomazia internazionale. Ieri esponenti di Stati Uniti, Qatar ed Egitto hanno negoziato con Hamas su due tavoli a Doha e Il Cairo. L’organizzazione palestinese dal canto suo ribadisce che l’accordo si avrà solo con la fine della guerra e con il completo ritiro dell’esercito israeliano. Il commento del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lascia poche speranze: “I negoziati con Hamas avverranno solo sotto il fuoco. Gli attacchi dell'Idf sono visibili su ogni fronte. Andremo avanti e logoreremo il nemico". Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

