Ancora nulla di fatto sulla tregua a Gaza. All'Onu la proposta Usa

Restano per ora inconciliabili le posizioni di Israele e Hamas, con il governo israeliano che vuole una tregua solo temporanea e il gruppo islamico palestinese che chiede la fine totale dell'offensiva israeliana. E in questo scenario si inserisce la clamorosa dichiarazione del presidente Usa, Biden: “Israele allunga il conflitto per motivi politici”

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Le fragili speranze per la fine della guerra nella Striscia di Gaza si infrangono ancora una volta sulle modalità con cui attuare la tregua: Hamas insiste che non firmerà nessun accordo che non preveda la fine totale dell’offensiva israeliana, accusando Israele di essere il vero ostacolo per un’intesa stabile. In particolare, il rappresentante del gruppo islamico, Osama Hamdan, ha fatto sapere che "la proposta di Israele non risponde alla fine della guerra e al ritiro da Gaza, e non è coerente con i principi stabiliti da Biden".

La posizione di Israele

La risposta di Hamas forse basterà al Qatar, Paese mediatore nella negoziazione, che attendeva conferme concrete sul piano statunitense in tre fasi per far tacere le armi nella Striscia. Israele resta fermo sulla possibilità di una pace temporanea utile alla liberazione di tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei miliziani islamici. Il Gabinetto di guerra israeliano, riunitosi ieri sera, martedì 4 giugno, avrebbe peraltro deciso di "esigere" dagli Stati Uniti, che potrà andare avanti nella sua guerra contro Hamas qualora il gruppo palestinese dovesse violare l'accordo di cessate il fuoco e tregua in cambio della liberazione degli ostaggi. Un capitolo, quello dei sequestrati, che resta molto caldo anche sul fronte interno: manifestazioni sono in corso in molte località di Israele. Gruppi di dimostranti hanno bloccato strade di accesso a Tel Aviv, a Raanana e a Karkur, nel centro del Paese, con la richiesta al governo di raggiungere un accordo per liberare subito le persone sequestrate. Intanto, il governo israeliano annuncia di essere pronto ad allargare il conflitto fino in Libano. L'intenzione è confermata anche dai media libanesi vicini agli Hezbollah, riferendo che Londra ha avvisato Beirut che Israele lancerà a metà giugno un'offensiva su larga scala in Libano. Tensioni, queste, che il Dipartimento di Stato americano, ha giudicato “estremamente pericolose”

Le dichiarazioni di Biden



Gli Stati Uniti intanto hanno presentato all'Onu una bozza di sostegno all'intesa, ma, a complicare lo scenario, ci sono le parole del presidente americano, Biden, che al Time ha dichiarato: “Ci sono ragioni di ritenere che il premier israeliano Netanyahu stia prolungando il conflitto per la sua sopravvivenza politica”.