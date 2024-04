La Via Francigena, in viaggio verso la “meta sognata”

Da oggi a domenica in programma la quarta edizione del "Francigena Fidenza Festival" con una serie di eventi che coinvolgono in particolare i giovani

Rosario Tronnolone - Città del Vaticano

Situata in una posizione strategica e simbolicamente mediana sui 3.200 chilometri che da Canterbury a Santa Maria di Leuca compongono la via Francigena, Fidenza è la città ideale per valorizzare l’intero cammino. Essa raccoglie in sé alcune prestigiose costruzioni architettoniche che saranno i luoghi deputati a ospitare i numerosi eventi del Festival, a partire dalla Cattedrale romanica dedicata a San Donnino (dall’Alto Medio Evo fino al 1927 il nome della cittadina era Borgo San Donnino), il Teatro Magnani, inaugurato nel 1861 con la proclamazione dell’Unità d’Italia, e i due complessi conventuali situati al termine del Decumano in direzione di Parma, il complesso farnesiano dei Gesuiti e quello delle suore Orsoline..

Tra cammino e dialogo

Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, “La meta sognata”, vuole indicare, spiega Maria Pia Bariggi, assessore alla Cultura, come ognuno di noi abbia una meta, un luogo da raggiungere e dal quale ripartire. Coloro che camminano, pellegrini o turisti, sono persone che ricercano esperienze nuove e diverse dal quotidiano, aperte al dialogo con le persone che incontrano, e desiderose di un’opportunità di cambiamento. Il sogno è superare le difficoltà del cammino stesso e giungere al luogo dove ci attende il nostro destino.

Festival dall’anima giovane

È importante imparare la bellezza del cammino, e per questo molti eventi del Festival sono dedicati ai più giovani, agli allievi e alle allieve della scuola primaria e secondaria. Quello dedicato ai ragazzi e alle ragazze è un segmento che pervade tutto il Festival, che pure è diffuso e intergenerazionale, perché sentano il Festival come un’occasione di protagonismo affrontando le tante problematiche della contemporaneità. Una delle iniziative a loro dedicate si chiama “Ciceroni si diventa”, un progetto che coinvolge i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado, chiamati a illustrare ai visitatori, dopo essere stati precedentemente preparati in aula da esperti, le bellezze architettoniche e culturali della città; un’altra iniziativa per i più giovani è “Mercati di conoscenza”, un progetto riservato agli studenti e alle studentesse del triennio della scuola secondaria di secondo grado che mira a favorire lo scambio culturale tra Istituti scolastici posti sulla via Francigena.

Il Premio a Radio Vaticana - Vatican News

Il 19 marzo si è svolta una prima tappa del Festival con l’assegnazione del Francigena Fidenza Award, premio giornalistico per artisti della parola e delle immagini. Tra i vincitori, nella sezione dedicata alla radio, Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News. Il premio riconosce il valore della parola scritta, che è base fondamentale della conoscenza e della comprensione, e che deve trasformarsi in competenze per leggere il quotidiano.