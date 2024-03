La visita a Radio Vaticana dei giovani molisani vincitori del concorso Perosi

Nei giorni scorsi i ragazzi che si sono aggiudicati il titolo nelle varie categorie della competizione svoltasi 2023 e intitolata al compositore tortonese, hanno visitato la sede dell'emittente pontificia, media partner dell’evento, per registrare i brani premiati

Leggi Anche 24/05/2023 A Campobasso un concorso musicale per giovani dedicato a Perosi La manifestazione ha premiato le esecuzioni di alcuni musicisti delle scuole medie, dei licei e del conservatorio del capoluogo molisano, dedicato alla figura del grande ...

Vatican News

Era stata una promessa fatta durante l’atto finale del Concorso "Per alzare lo sguardo oltre l'orizzonte", il 24 maggio 2023 a Campobasso. Si celebrava l’Anno perosiano, a 150 anni dalla nascita del celebre sacerdote e compositore, e numerosi giovani di scuole medie, licei e del Conservatorio della regione - l’unico in Italia intitolato a Perosi - avevano dato vita a una competizione musicale ricca di inventiva. La promessa a ragazze e ragazzi era stata un arrivederci a Roma, nella sede della Radio Vaticana, media partner del concorso.



Così è avvenuto il primo e il 5 marzo scorsi, con oltre 120 tra ragazzi, insegnanti e dirigenti provenienti dal Molise, accompagnati dalla dirigente dell’Ufficio scolastico del Molise Maria Chimisso e da Annalisa Spadolini in rappresentanza del MIUR, Comitato Musica. Il 5 in particolare si proceduto alla registrazione dei brani risultati vincitori assoluti nelle varie categorie (esecuzione solistica, per gruppi da camera, coro e/o orchestra scolastica ed editoria e ricerca). Notevole la fantasia con cui i giovani, assieme ai loro docenti, hanno affrontato le opere del compositore, con elaborazioni e trascrizioni interessanti. Gli studenti del Liceo scientifico in particolare hanno utilizzato la musica di Perosi per ricreare elettronicamente un brano totalmente nuovo, che nasceva dalle reazioni alla musica stessa da parte dei ragazzi, raccolte da sensori applicati al corpo ed elaborate da un software.



Oltre alla performance della registrazione, entrambi i gruppi hanno visitato il museo della Radio situato all’interno dei Giardini Vaticani, dove sono conservati i cimeli della prima emittente marconiana nata nel 1931.