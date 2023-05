A Campobasso un concorso musicale per giovani dedicato a Perosi

La manifestazione ha premiato le esecuzioni di alcuni musicisti delle scuole medie, dei licei e del conservatorio del capoluogo molisano, dedicato alla figura del grande compositore e maestro della Cappella Sistina. I vincitori saranno ospiti di programmi alla Radio Vaticana, media partner dell’evento

Pierluigi Morelli - Campobasso

La musica che scriveva era “come un fiume”, ha creato un “linguaggio nuovo”, note "che la gente potesse cantare”. E come uomo di fede “ha messo questo suo dono al servizio della Chiesa e del Vangelo”. È il ritratto di don Lorenzo Perosi - storico maestro della Cappella Pontificia Sistina e maggior esponente della cosiddetta Riforma musicale Ceciliana - fatto dal suo ultimo successore in ordine di tempo, l’attuale direttore della Sistina monsignor Marcos Pavan. L’occasione è stata l’atto finale del Concorso "Per alzare lo sguardo oltre l'orizzonte", celebrato nella mattinata di oggi, 24 maggio, a Campobasso, nell'ambito di una iniziativa realizzata per l’Anno perosiano, che ricorda i 150 anni dalla nascita del celebre sacerdote e compositore.

Monsignor Marcos Pavan alla premiazione primo Bando Concorso Regionale 2022 Anno Perosiano

Faro di cultura

La manifestazione è stata organizzata dall'Ufficio scolastico regionale del Molise per valorizzare fra l'altro il Conservarorio di musica di Campobasso, l'unico in Italia a essere intitolato al celebre musicista sacerdote di Tortona. Il concorso ha visto anche la presenza come media partner di Radio Vaticana - Vatican News, il cui responsabile, Massimiliano Menichetti, ha definito l'appuntamento molisano un “evento faro di cultura”. “La musica – ha detto - è servizio” e questo progetto “è universale perché apre il cuore dell’uomo”.

L'intervento di Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News

Vincitore e categorie premiate

Il concorso è stato dedicato alle scuole medie, licei ed alta formazione musicale, ovvero il conservatorio, e ha visto una partecipazione molto nutrita nelle varie categorie, in particolar modo da parte degli alunni delle medie. Oltre ai vincitori delle varie categorie (esecuzione solistica, per gruppi da camera, coro e/o orchestra scolastica ed editoria e ricerca), ci sono stati quattro vincitori assoluti per le categorie e un vincitore assoluto del concorso, Riccardo Manco, un giovane e promettente percussionista che sta completando gli studi presso il Conservatorio e che ha presentato una sua interessante riduzione per sola marimba del preludio dalla Passione secondo Marco composta dal Perosi.

Uno dei premiati del Concorso dedicato all'Anno perosiano

Vincitori ospiti alla Radio Vaticana

Nella sua veste di media partner, Radio Vaticana riserverà ai vincitori una registrazione nei propri studi, trasmessa all'interno di un programma dedicato, e selezionerà le migliori registrazioni per la loro diffusione nello spazio EBU - European Broadcasting Union (Unione Europea di Radiodiffusione). Anche per la sezione Editoria/ricerca, il lavoro vincitore, oltre a ricevere la pubblicazione a cura del Conservatorio di Campobasso su apposita produzione editoriale, avrà una intervista a Radio Vaticana. In modo analogo, per la sezione Innovazione multimediale il lavoro vincitore sarà diffuso sui canali social di Radio Vaticana - Vatican News e sulla piattaforma multimediale di AIART, Associazione Cittadini Mediali.