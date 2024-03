“La meta sognata”, presentato a Roma il Francigena Fidenza Festival

Dall’11 al 14 aprile la rassegna dedicata al cammino lungo la Via Francigena. Oggi, 19 marzo, illustrato il programma della manifestazione. Nel corso della presentazione premiate alcune testate giornalistiche che si sono caratterizzate per l’alta professionalità e la passione. Tra queste anche Radio Vaticana - Vatican News, contraddistintasi per “il suo impegno costante nella narrazione” e la promozione di “un dialogo che abbraccia tutte le culture del mondo"

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Un itinerario tra passato e futuro che celebra il connubio fra cammini, cultura e spiritualità. Questo il tema del Francigena Fidenza Festival, presentato questa mattina, 19 marzo, presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. La rassegna si terrà a Fidenza, in provincia di Parma, dall’11 al 14 aprile prossimi. Nato dall’esigenza di far conoscere e valorizzare l’intero percorso della via Francigena nella sua dimensione internazionale, geografica e culturale, la quarta edizione del festival si svolge quest’anno all’insegna del tema “La meta sognata”.

I premi giornalistici

Contestualmente alla presentazione del festival, sono stati assegnati i Francigena Fidenza Awards, premi giornalistici conferiti alla stampa nazionale per i meriti nel settore dell’informazione. Tra le testate premiate anche Radio Vaticana - Vatican News, che “con illuminata esperienza, traccia itinerari di conoscenza e solidarietà, esplorando le dimensioni culturali e spirituali della nostra epoca”, è scritto nella motivazione. “Attraverso il suo impegno costante nella narrazione, veicola un messaggio di speranza e umanità, promuovendo un dialogo multilingue che abbraccia tutti i Paesi e tutte le culture del mondo. Grazie al suo lavoro incessante - si legge - offre un contributo unico nel creare un universo di parole capace di costruire ponti di vicinanza e sentieri di condivisione tra le persone”.

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, premia Radio Vaticana - Vatican News

La Via Francigena



“La Meta è un qualcosa che si evolve - spiega il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, tra gli organizzatori dell’evento - Ci si mette in cammino per una ragione, ma spesso riscopriamo tanti altri motivi per continuare il nostro cammino”. E parlando di cammini, il sindaco si sofferma sul ruolo di Radio Vaticana - Vatican News nel percorso verso una sana e corretta informazione: “Innanzitutto esprimo gratitudine, perché ha raccontato e ci ha aiutato a raccontare la riscoperta di questo antichissimo modo di spostarsi e di essere. L’invito è quello di proseguire su questa strada”. Un pensiero, infine, sui conflitti e le crisi che stanno colpendo l’intero pianeta: “I cammini esistevano ben prima delle guerre, la storia dei grandi cammini dell’uomo hanno attraversato, purtroppo, tanti conflitti. Speriamo di poter superare tutto questo e di poter tornare a parlare della libertà di spostarsi su questa terra”.

I cammini come percorso di conoscenza

“I cammini, così come la Via Francigena, ci portano ad alzare lo sguardo al cielo per ritrovarsi. Ci portano anche ad incontrare l’altro, a conoscerlo e ad abbattere muri”. Commenta così il responsabile di Radio Vaticana - Vatican News, Massimiliano Menichetti, a margine della premiazione. “L’andare della Via Francigena ha una meta: le tombe di Pietro e Paolo e da qui ripartire per i porti pugliesi per poi giungere in Terra Santa. In una Europa e Medio Oriente feriti dalla guerra, la via Francigena oggi ci esorta a costruire la pace iniziando proprio dalla valorizzazione dei luoghi: crogioli di tradizione, valori e storia, radici che nella dinamica del cammino testimoniano la fede e l’incontro”, conclude Menichetti.