Aurora Vision, dieci anni di storie di speranza e resilienza

Il centro di produzione di "In-Visibles" e "Guardians of the Rainforest" di Lia Beltrami festeggia il decennale con una conferenza a Trento. Tra pochi giorni alcuni dei 22 documentari realizzati finora saranno disponibili su Vatican News

22 documentari, 10 reportages, 25 cortometraggi, tre grandi mostre internazionali, eventi di peace building, seminari di approfondimento, campagne social. Questo il bilancio di dieci anni di attività di Aurora Vision, centro di produzione multimediale con base in Trentino, ma con uno sguardo rivolto al mondo. Il 7 marzo a Trento si è svolta la conferenza stampa per commemorare l’anniversario, alla presenza di monsignor Luigi Bressan, arcivescovo emerito della città del sindaco Lorenzo Dellai e della regista Lia Beltrami, che ha presentato un bilancio dell’attività e il suo impegno nel diffondere speranza e raccontare storie di resilienza nel mondo.

I documentari di Aurora Vision presto su Vatican News

I film di Aurora Vision hanno ricevuto 164 premi nei festival internazionali e 468 nomination. Tra i più recenti, si legge in un comunicato, “Miglior documentario” al Benin City Film Festival e al Golden Wheat per il film In-Visibles, “donne che aiutano donne invisibili a diventare visibili”. Tre premi al Lens Fame International Film Festival e Miglior regia femminile al Sydney and Screenplay Film Festival per “Guardians of the Rainforest”, un viaggio attraverso le foreste pluviali dell’Amazzonia, del Borneo e del Congo. All’Amazzonia sarà dedicato anche il film documentario “Io spazio della Vita, sulla storia di Rodrigo, maestro di danza in una favela brasiliana che porta 20 giovani di strada del cuore dell'Amazzonia in tournée in Europa per sensibilizzare e promuovere la conversione ecologica.I prodotti di Aurora si trovano sulle maggiori piattaforme di streaming e alcuni dei loro documentari saranno a breve a disposizione su Vatican News, il portale dei media vaticani.

Dare voce a progetti positivi e pieni di forza

“Il mondo della comunicazione sta vivendo un tempo di tensione, di polarizzazione. Eppure è da qui che milioni di persone si formano un’opinione, e modificano la propria coscienza”, si legge ancora, nel comunicato dove si spiega quello che è l’obiettivo di Aurora Vision. “Nel mondo vi sono migliaia di progetti positivi, importanti, pieni di forza, che spesso non trovano una via per farsi conoscere”, ed Aurora, “è nata per dare voce a queste esperienze. Voce, suono e immagine…” Auroroa Vision supporta anche iniziative come il Religon Today Film Festival.