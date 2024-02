Stati Uniti, Trump: la Russia attacchi i Paesi Nato morosi

È successo nella serata di sabato 10 febbraio, durante un comizio elettorale in South Carolina. Il candidato repubblicano in corsa per la presidenza alla Casa Bianca, parlando ai suoi sostenitori, ha ricordato un discorso fatto durante il suo mandato da presidente degli Stati Uniti, in cui diceva che avrebbe incitato la Russia ad attaccare i Paesi Nato indietro con i pagamenti all'Alleanza Atlantica

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

A Counway in South Carolina, Trump ricorda una conversazione avvenuta durante la sua presidenza degli Stati Uniti, tra il 2016 ed il 2020. Parlando di questioni economiche con alcuni leader dei Paesi dell’Alleanza Atlantica, affermò che, se uno dei Paesi membri in arretrato con i pagamenti venisse attaccato dalla Russia, non solo non l’avrebbe difeso, ma avrebbe invitato l’aggressore a fare qualunque cosa. La dichiarazione è avvenuta quindi prima che la Russia invadesse effettivamente l’Ucraina, un Paese che non è membro della Nato ma che di fatto confina con diversi Paesi che ne fanno parte. Già in passato, durante il suo mandato, Trump non aveva esitato a criticare la Nato, definendola un’istituzione inutile ed obsoleta. Le parole di Trump hanno riscosso le dure critiche della comunità internazionale, anche perché più volte, lo stesso Trump, da presidente, aveva minacciato di voler uscire dall’Alleanza e questo eventualità potrebbe realizzarsi in concomitanza di una sua rielezione a novembre prossima.

La reazione internazionali

Il segretario della Nato, Jean Stoltenberg, ha risposto alle affermazioni di Trump dicendo: "Qualsiasi insinuazione sul fatto che gli alleati possano evitare di difendersi a vicenda mina la sicurezza di tutti noi, Stati Uniti compresi, e mette a maggior rischio i soldati statunitensi ed europei. Mi aspetto che gli Stati Uniti rimangano un membro forte e devoto della Nato, a prescindere da chi vincerà le elezioni”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha definito le osservazioni di Trump "sconsiderate", dicendo che l’unica persona di cui fanno gli interessi è il presidente russo Vladimir Putin. L’Alto rappresentante Ue per la politica Estera, Josep Borrel ha invece dichiarato: ”La Nato non può essere un'alleanza militare alla carta o che funzioni in base all'umore del presidente degli Usa: esiste o non esiste". E anche l’attuale Capo della Casa Bianca, Joe Biden, ha commentato le dichiarazioni del suo avversario: Sono pericolose, possono dare il via a nuove guerre e violenza.