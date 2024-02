Egitto, migranti sudanesi muoiono in un furgone

Sull’incidente, avvenuto ad Assuan, indagano le autorità. L’episodio sembra inserirsi nel contesto della massiccia fuga in corso dal Sudan, funestato da un violento conflitto

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Migranti vittime non solo in mare. A decimare vite anche tragitti di terra. In Egitto, nelle scorse ore, sono stati 11 i morti in un camion proveniente dal Sudan. Il mezzo si è ribaltato e incendiato, non lasciando scampo ai passeggeri rimasti intrappolati. Altre 6 persone rimaste ferite sono state trasferite in ospedale. Dell’incidente, avvenuto sulla strada Al-Alaqi ad Assuan, i protagonisti sono stati migranti sudanesi.

L’imponente migrazione dal Sudan

Sull'accaduto indagano le autorità locali che hanno aperto un fascicolo. Ma questo sembra essere l’ennesimo episodio nel contesto di quella che, secondo l’Onu, è una delle più vaste migrazioni del Pianeta a causa della violenta guerra che funesta il Sudan e per il quale da più parti si chiede un urgente cessate il fuoco: sono oltre 7milioni e 700 mila le persone fuggite finora dall’aprire dello scorso anno e che, in parte, attraversano i confini dell’Egitto. Oltre 1,7 milioni sono sfollati anche tra il Sud Sudan, il Ciad, l'Etiopia, il Centrafrica e la Libia .

Egitto terra di immigrazioni

Il Paese è divenuto snodo cruciale per diversi Paesi africani. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono infatti fra gli 8 e i 9 milioni i migranti e rifugiati presenti in Egitto provenienti da 133 nazioni tra cui Sudan, Yemen, Siria e Libia. Solo dal Sudan, l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, ha stimato un flusso di circa 5mila persone al giorno in fuga da violenza e da una spaventosa crisi umanitaria.