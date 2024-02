Sudan, l’esercito avanza ad Omdurman: si aggrava la situazione umanitaria

Nel Paese africano prosegue dal 15 aprile scorso il conflitto tra esercito governativo e truppe ribelli della Forze di supporto rapido. Già oltre 13 mila le vittime, e almeno 14 milioni tra sfollati interni e rifugiati. Intanto l’esercito regolare rivendica la riconquista della città di Omdurman

Marco Guerra – Città del Vaticano

In Sudan ancora sofferenze per la popolazione civile a causa del conflitto civile in corso. L'esercito sudanese ha rivendicato la sua prima grande avanzata in 10 mesi di guerra, riprendendo il controllo di parte della città di Omdurman, sobborgo limitrofo alla capitale Khartoum, sull’altra sponda del Nilo azzurro.

Leggi Anche 10/02/2024 Sudan, una persona su due ha bisogno di aiuti umanitari Il lavoro del Cafod, partner di Caritas, nella nazione africana lacerata dalla violenza: 25 milioni di persone “hanno bisogno di assistenza umanitaria, 9 milioni in più rispetto al ...

Un Paese diviso tra esercito e ribelli



Le forze armate regolari sostengono di aver collegato le due loro basi principali nella città, che è nelle mani dei ribelli delle ‘Forze di supporto rapido’, i quali, dal canto loro, parlano di propaganda e di "esercito sull’orlo della sconfitta". Subito dopo lo scoppio della guerra, i ribelli hanno preso il controllo della maggior parte della capitale Khartoum, della città Omdurman, e della maggior parte delle regioni occidentali del Kordofan e del Darfur. L’esercito ha mantenuto invece la maggior parte delle sue basi nella capitale e controlla la parte orientale del Paese con Port Sudan sul Mar Rosso divenuta la capitale di fatto.

Il rischio carestia



Sia l’esercito sia le Forze di supporto rapido sono accusate di crimini di guerra. Il conflitto ha causato 11 milioni di sfollati interni e 3 milioni di rifugiati nei Paesi confinanti. La situazione umanitaria è sempre più deteriorata e nelle zone di produzione agricola non si è potuto seminare. Sempre sul fronte umanitario secondo diverse ong 700 mila bambini sono a rischio malnutrizione. Le due fazioni militari, che ora si contendono il Paese, nel 2021 erano alleate durante il colpo di Stato che ha portato all’interruzione del processo di transizione democratica.