Al drammaturgo norvegese Jon Fosse il Nobel per la letteratura 2023

Autore di più di trenta romanzi e venti opere teatrali, è considerato uno dei più importanti drammaturghi del XXI secolo. La premio è stato assegnato per la sua capacita di "dare voce all'indicibile". "Sono commosso e grato", il suo commento, "è un premio alla letteratura che non vuole essere altro"

Michele Raviart - Città del Vaticano

Lo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2023 per “le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile”. Sessantaquattro anni, Fosse è considerato uno dei maestri della letteratura scandinava e della scena teatrale contemporanea e ha scritto una trentina di romanzi e oltre venti opere teatrali, tradotte in più di 40 lingue.

Da "Rosso, nero" a "Settologia"

Per Anders Olsson, presidente del comitato letterario del Nobel, il suo lavoro è radicato "nella lingua e nella natura del suo background norvegese". Fosse si è laureato all’università di Bergen e ha esordito nella scrittura nel 1983 con il romanzo “Rosso, nero”, sul tema del suicidio. Tra i suoi libri anche “Melancholia” sul pittore norvegese ottocentesco Lars Hertervig e la favola moderna “Insonni”. Il suo capolavoro è considerato “Settologia”, scritto tra il 2019 e il 2021 sotto forma di monologo in cui un artista anziano parla a se stesso come a un’altra persona. Ciascuna delle sue sette parti copre un arco temporale di una settimana e si apre con la stessa frase e si conclude con la stessa preghiera a Dio.

Le opere teatrali

Soprannominato il “Samuel Beckett del XXI secolo" vince il prestigioso Premio Internazionale Henrik Ibsen nel 1996 e nel 2010. Tra i suoi drammi “E la notte canta”, “Io sono il vento”, “Il nome”, “Qualcuno arriverà”, “Sogno d’autunno”, “Inverno” e “La ragazza sul divano”. Nel 2007 è stato insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine nazionale del Merito in Francia. Le sue opere sono state tradotte in più di quaranta lingue ed è stato anche consulente letterario per una traduzione della Bibbia in norvegese. Oggi vive nella residenza onoraria di Grotten, un edificio nel parco reale di Oslo, concessagli dal re di Norvegia per i suoi meriti letterari.

Fosse: un premio alla letteratura che vuole essere tale

"Sono rimasto sorpreso, ma non troppo”, è stato il commento alla televisione pubblica norvegese NRK di Fosse, il cui nome era spesso circolato tra i favoriti per il Nobel negli scorsi anni. "Negli ultimi dieci anni mi sono preparato con cautela al fatto che ciò potesse accadere. Ma credetemi, non mi aspettavo di ricevere il premio oggi, anche se avevo una chance", ha spiegato, rivelando di aver ricevuto la telefonata dell'Accademia svedese mentre stava guidando nei pressi di Bergen. ”Sono commosso e grato”, ha dichiarato invece alla sua casa editrice, “considero questo come un premio alla letteratura che vuole innanzitutto essere letteratura, senza altre considerazioni".