Nobel per la Medicina ai "genitori" del vaccino mRNA contro il Covid-19

L'ungherese Katalin Karikò e lo statunitense Drew Weissmann hanno vinto il prestigioso premio dell'Accademia Svedese per "aver contribuito al ritmo senza precedente di sviluppo di vaccini" durante la pandemia. L'Oms: la loro dedizione ha salvato vite

Michele Raviart - Città del Vaticano

La biochimica Katalin Karikó e l'immunologo Drew Weissman hanno vinto il premio Nobel per la Medicina 2023 per le loro scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini su base dell’RNA messaggero contro il Covid-19. “Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario”, ha affermato l’Assemblea del Nobel di Stoccolma, “i due premiati hanno contribuito al ritmo senza precedente di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni”.

Chi sono i vincitori del premio

Karikò, ungherese nata nel 1955, è professoressa all’Università di Szeged, nel suo paese, e professoressa aggiunta alla Perelman School di Medicina all’Università della Pennsylvania. È stata vicepresidente senior e responsabile della sostituzione delle proteine RNA presso l’azienda farmaceutica BioNTech fino al 2022 e da allora è consulente dell’azienda. Lo statunitense Weissman, classe 1959, è invece professore di ricerca sui vaccini, sempre alla Perelman School. È ovviamente il premio più importante che uno scienziato possa ottenere", ha dichiarato Weissman accanto a Karikò in un video di congratulazioni dell’università della Pennsylvania. "È un onore incredibile", ha aggiunto, “lavorando l'uno senza l'altro non saremmo potuti arrivare a questo risultato".

Un cambio di approccio ai vaccini

L’idea di Karikò è stata quella di utilizzare l’mRNA – che contiene le istruzioni per far produrre alle cellule le proteine necessarie all’organismo – per generare proteine utili contro le malattie attraverso informazioni inserite sinteticamente. La svolta avvenne nel 2005, quando insieme a Weissman, trovò in modo per far sì che queste proteine indotte artificialmente non venissero attaccate dal sistema immunitario. Applicato ai vaccini – i più noti contro il Covid sono stati quelli prodotti da Pfizer-Biontech e da Moderna - questo significa, semplificando, che è direttamente l’organismo a produrre le proteine invece di reagire all’inoculazione controllata del virus, come avviene nei vaccini tradizionali.

L'Oms: grazie a loro salvate vite umane



"Il premio Nobel di quest'anno riconosce quindi la loro scoperta scientifica di base che ha cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l'mRNA interagisce con il sistema immunitario e ha avuto un impatto importante sulla società durante la recente pandemia", ha ribadito Rickard Sandberg, membro dell'Assemblea dei Nobel del Karolinska Institute. Congratulazioni sono arrivate anche dall’Organizzazione mondiale della sanità, “la lora dedizione per la scienza ha contribuito a salvare vite umane”, ha scritto il direttore generale Ghebreyesus. I due scienziati riceveranno dal Re di Svezia il premio a Stoccolma il prossimo 10 dicembre e una somma in denaro pari a circa un milione di euro.