Migranti, tensioni tra Italia e Germania sui finanziamenti alle Ong

In una lettera spedita al cancelliere tedesco, Olaf Sholz, la premier italiana, Giorgia Meloni, esprime tutto il suo stupore per la decisione di Berlino di finanziare le operazioni delle ong nel soccorso ai migranti diretti sulle coste italiane. Nella missiva, Meloni denuncia la mancanza di coordinamento su un tema che, secondo la presidente del Consiglio italiana, necessiterebbe invece di provvedimenti strutturali

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Una mossa che rischia di provocare più danni che benefici, "moltiplicando" le partenze dei migranti. È un giudizio netto quello della premier italiana Giorgia Meloni sulla decisione della Germania di di finanziare le organizzazioni non governative in mare e in Italia. Nella lettera al cancelliere tedesco Sholz, Meloni denuncia la mancanza di "coordinamento" con Roma sottolineando che il punto, è "concentrarsi invece su soluzioni strutturali", che possano incidere sui crescenti flussi migratori e allentare le pressioni sull’Italia. La cancelleria tedesca, per il momento, si è limitata a riferire che la missiva riceverà una risposta.

L’incontro con Macron

Ma, intanto, si profila un faccia a faccia tra la premier italiana e il presidente francese, Emmanuel Macron, che presenzierà ai funerali oggi dell’ex capo di stato italiano, Giorgio Napolitano, occasione nella quale il tema dei migranti con ogni probabilità tornerà di primo piano, dopo le dichiarazioni pubbliche del presidente francese a favore dell’Italia: “Non possiamo lasciare soli gli italiani", ha detto nei giorni scorsi Macron in una intervista televisiva, aggiungendo che occorre avere un approccio coerente con i Paesi di origine.