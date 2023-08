Niger, resta aperta la strada della diplomazia, ma è pronto l'intervento armato

Il dialogo resta la chiave privilegiata per la risoluzione della crisi politica nel Paese africano, dove un colpo di stato ha destituito il presidente legittimo, Bazoum, lo scorso luglio. Lo hanno ribadito nella riunione in corso ad Accra, in Ghana, i leader militari dell’Ecowas, pronti tuttavia a intervenire per riportare ordine e stabilità nel caso di fallimento del negoziato

Paola Simonetti – Città del Vaticano



Restano aperti al dialogo, ma se la giunta golpista al potere in Niger non darà risposte concrete e soddisfacenti si passerà all’intervento armato per ripristinare l’ordine costituzionale. Lo hanno ribadito i leader militari dell’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale nella riunione straordinaria di due giorni iniziata ieri ad Accra, in Ghana. "Che nessuno dubiti che se tutto il resto fallisce - ha dichiarato Fatau Moussa, commissionario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza dell'Ecowas - le forze militari e civili dell'Africa occidentale sono pronte a reagire con tutti i mezzi disponibili”.

Ripristino di democrazia e stabilità



