Paesi Bassi: scontro tra un treno passeggeri e una gru, un morto e decine di feriti

Incidente ferroviario a Voorschoten, un villaggio vicino all’Aia, dove un convoglio avrebbe urtato attrezzature da costruzione poste sui binari. Immediatamente attivi i soccorsi

Beatrice D'Ascenzi - Città del Vaticano

Lo scontro tra un treno passeggeri e una gru ferma sui binari. Sarebbe questa la causa dell’incidente ferroviario che nella notte ha provocato in Olanda la morte di un passeggero e una trentina di feriti. A renderlo noto è l'autorità per la cooperazione regionale. Secondo la ProRail -la società statale responsabile della manutenzione della rete ferroviaria nei Paesi Bassi- erano in corso lavori sul binario sul quale viaggiava il treno, nei pressi di Voorschoten tra L'Aia e Leida e proprio per questo motivo due dei quattro binari su quel percorso erano stati chiusi al traffico. "Come tutti, sono pieno di domande e vogliamo sapere esattamente cosa è successo", ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia ferroviaria NS, Wouter Koolmees. "È necessario condurre un'indagine approfondita. Al momento, tutta l'attenzione è concentrata sul benessere dei nostri viaggiatori e colleghi"

Subito attivi i soccorsi

Il treno passeggeri, su cui erano a bordo cinquanta e persone, era composto da quattro vagoni e a causa dell’impatto nella carrozza posteriore sarebbe scoppiato un incendio, successivamente spento dai soccorritori. Il coordinatore regionale dei servizi di emergenza ha fatto sapere che i feriti sono stati trasportati nell’ospedale di emergenza aperto nella città centrale di Utrecht e che altri undici passeggeri sono stati invece curati in case vicine alla linea ferroviaria.