Ucraina, il presidente Zelensky a Washington. Nuove armi degli Usa a Kyiv

Ucraina: il presidente Zelenski in un intervento video all'Onu (AFP or licensors)

Proseguono senza sosta gli attacchi e i bombardamenti russi nel Paese est-europeo. Intanto arrivano nuovi a aiuti internazionali e fa notizia la visita negli Stati Uniti del presidente ucraino

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Arriva oggi a Washington il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Incontrerà il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e invierà un messaggio personale al Congresso. È la prima uscita di Zelensky fuori dall’Ucraina dall’inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Proprio gli Stati Uniti annunciano nuovi aiuti militari all’Ucraina: armi per due miliardi di dollari che comprenderanno i missili Patriot, arma fondamentale per una difesa efficace dagli attacchi che dovessero arrivare per via aerea. Aiuti all’Ucraina anche dalla Banca Mondiale per 500 milioni di dollari.

I nuovi attacchi di Mosca

Sul terreno si stanno concentrando sul Donetsk le ultime operazioni dell’artiglieria di Mosca, in particolare sulla città di Kurakhove, a 50 chilometri dalla parte della regione orientale occupata dai russi. Intanto appare sempre più lontana una svolta diplomatica dopo dieci mesi di conflitto. Lo dimostra il fatto che oggi il presidente russo, Vladimir Putin, incontrerà i vertici del ministero della Difesa di Mosca per analizzare la situazione sul fronte ucraino, fare il punto su quanto accaduto nel 2022 e pianificare il prossimo anno, secondo quanto dichiarato dal Cremlino.