Neve a Kyiv

MONDO guerra

Ucraina

Russia

pace

Ucraina, Biden e Zelenski a colloquio: gli Usa accolgono l’apertura alla pace

Allarme aereo nelle prime ore del mattino a Kyiv e in diverse regioni dell’Ucraina, dove non si fermano gli attacchi missilistici russi. Intanto domenica è stata una giornata all’insegna della diplomazia, in un colloquio telefonico il presidente ucraino ha espresso all'omologo statunitense segnali di apertura alla pace

Marco Guerra – Città del Vaticano Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accolto con favore l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "a una pace basata sui principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite”, così riporta in una nota la Casa Bianca dopo la telefonata avvenuta tra i due leader. Fonti di Kyiv evidenziano invece la gratitudine espressa per un nuovo pacchetto di aiuti varato dagli Usa. Colloquio Erdogan – Putin Poche ore prima, sempre telefonicamente, anche il presidente francese Macron ha ribadito il sostegno della Francia per tutto il tempo necessario e ha lodato la proposta Ucraina per un piano di pace in dieci punti. Domenica di colloqui telefonici anche per Putin, con il quale ha parlato il presidente russo Recep Erdogan che ha espresso la speranza di una soluzione rapida della guerra. Colpita base del gruppo Wagner Intanto sul terreno non si allenta la tensione, si registrano due morti e cinque feriti a seguito dei bombardamenti russi sulla regione di Kherson. Kyiv riferisce invece di 200 militari russi uccisi in un attacco ucraino contri una base militare a Melitopol; secondo le autorità ucraine è stato colpito anche il quartier generale del temuto gruppo mercenario russo Wagner nella regione di Lugansk. Freddo e mancanza di elettricità ancora attanagliano milioni di ucraini, solo nella città di Odessa, sul Mar Nero, 300 mila residenti sono senza energia elettrica a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture.

Argomenti guerra

Ucraina

Russia

pace