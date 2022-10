Gran Bretagna, Rishi Sunak è il nuovo primo ministro

Il neo-capo del governo prende il posto della dimissionaria, e sua avversaria nella corsa al dopo Johnson, Liz Truss. Nato a Southampton e di origini indiane, sarà il primo premier non bianco e il più giovane dal 1812.

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

La Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro. Rishi Sunak, dopo essere stato eletto capo del Partito Conservatore, sarà ricevuto in udienza da Re Carlo III per essere formalmente nominato premier. Sunak ha definito il suo ingresso a Downing Street come “il più grande privilegio della mia vita”, ma ha anche avvertito come il Paese si trovi di fronte ad una “profonda sfida economica”.

Gli auguri della Truss

L’elezione segue le dimissioni repentine di Lizz Truss la quale, nel suo discorso di commiato, ha ribadito l’urgente e deciso impegno del suo mandato “per aiutare le famiglie che lavorano sodo”. La Truss, che proprio con Sunak aveva corso per la leadership del Partito Conservatore appena qualche mese fa, non ha mancato di fare i migliori auguri al nuovo governo.

Finanza e politica

Nato a Southampton nel 1980, Sunak è induista. I suoi genitori sono di origini indiane, ma nati rispettivamente in Kenya e in Tanzania. Sunak ha studiato a Oxford, poi a Stanford e per diversi anni dopo la laurea ha lavorato nella finanza prima di iniziare la carriera politica. Sarà il primo capo del governo britannico non bianco, nonché il più giovane dal 1812 – ha 42 anni – e uno dei più ricchi ad arrivare a questa carica, avendo sposato la figlia di Narayana Murthy, uomo d’affari e miliardario indiano. La coppia ha due figli.

Gli altri candidati

Non ci sarà quindi, come si era paventato negli scorsi giorni, un ritorno di Boris Johnson. L’ex premier aveva espresso qualche giorno fa la sua intenzione di non candidarsi che, parallelamente all’analoga decisione di Penny Mardaunt, ha spianato la strada per l’elezione di Sunak.