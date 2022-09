Iran: uccisa la ragazza simbolo delle proteste, proseguono i disordini

In Iran non si ferma la dura repressione delle proteste contro l’obbligo del velo per le donne, seguite all’assassinio di Mahsa Amini, ragazza morta dopo l’arresto della polizia iraniana perché non indossava correttamente il velo. Ieri è stata uccisa una delle ragazze simbolo della sollevazione, Hadith Najafi, della quale era diventata virale una sua immagine, in cui a volto scoperto si legava i capelli.

Marco Guerra – Città del Vaticano

Una foto la ritrae con i suoi capelli biondi legati dietro la nuca prima di una manifestazione, così Hadith Najafi era diventata una delle icone delle proteste contro l'obbligo del volo. Ieri la ventenne è morta a Karaj dopo essere stata raggiunta da sei proiettili sparati dalla polizia, secondo la denuncia sui social di una giornalista iraniana.

41 vittime da inizio proteste



Najafi è una delle 41 vittime, tra manifestanti e forze dell’ordine, che si contano dall’inizio dei disordini, stando al bilancio delle autorità locali. Sono almeno 57 i morti invece per la Ong Iran Human Rights, che ha sede a Oslo. Quella passata è stata la decima notte segnata dalle forti proteste, innescate dall’uccisione in carcere di Mahsa Amini, arrestata perché indossava il Hijab in modo non corretto e torturata mentre era detenuta. Migliaia di persone sono di nuovo scese in strada in diverse località del Paese. Finora si contano anche 700 arresti e tra i quali anche quelli di 17 giornalisti.

Proteste in tutto il mondo

Proteste in solidarietà con le donne iraniane si sono svolte in molte capitali europee e a New York. A Parigi alcune centinaia di persone che cercavano di avvicinarsi all'ambasciata iraniana sono state respinte con gas lacrimogeni. Il governo iraniano continua ad accusare l'Occidente di fomentare i disordini mentre Il ministero degli Esteri ha convocato per oggi l'ambasciatore britannico.