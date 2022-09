Iran: cinque vittime nella proteste per la morte della giovane Masha

Oltre ai morti, 75 i feriti nelle manifestazioni in piazza per ottenere l’abolizione della polizia per la moralità e l tutela dei diritti delle donne. L’Onu ha chiesto l’apertura di un’indagine indipendente

Adriana Masotti - Città del Vaticano

In Iran proseguono le proteste per la sorte di Masha Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia morale a Teheran per aver indossato in modo inappropriato il velo islamico e poi morta in ospedale tre giorni dopo per i maltrattamenti subiti.

Vittime in tutto il Paese

Centinaia di persone hanno manifestato in tutto il Paese. Cinque le vittime durante gli scontri con la polizia nella regione curda del Paese, di cui era originaria la giovane. Altre 75 persone sono rimaste ferite in altre località durante lo scorso fine settimana. I manifestanti, tra cui molti donne, chiedono l’abolizione della cosiddetta polizia morale, l'unità incaricata di far rispettare il rigido codice di abbigliamento femminile nel Paese.

L'Onu chiede un'inchiesta indipendente

Gli attivisti sostengono che Masha Amini abbia subito un trauma cranico durante la detenzione. La polizia iraniana ha respinto le accuse e ha avviato un'indagine. Sulla vicenda è intervenuta l'Onu, che ha espresso preoccupazione per la morte della ragazza e denunciato "la violenta repressione", chiedendo un'inchiesta imparziale e indipendente. A margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato, dopo un incontro con il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che parlerà oggi, di aver "insistito sul rispetto dei diritti delle donne" in Iran. In un analogo incontro sulla questione è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, mentre gruppi per i diritti umani a New York stanno protestando contro la presenza di Raisi.

Critiche anche nel Parlamento iraniano

La morte di Masha ha suscitato critiche anche da parte di alti funzionari e di intellettuali iraniani nei confronti della polizia morale. In parlamento un deputato ha affermato che la polizia morale "causa danni al Paese". Un altro parlamentare ha annunciato l'intenzione di proporre la completa abolizione di questa istituzione.