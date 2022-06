L’Unione Europea dice sì alla candidatura di Ucraina e Moldavia

In Ucraina, dove si è chiuso il quarto mese di guerra, il presidente Zelensky ha ringraziato uno ad uno i 27 paesi membri dell’Unione Europea dopo il sì alla candidatura di Kiev, insieme a quella della Moldavia. Il sindaco di Mariupol denuncia il rischio di una catastrofe epidemiologica nella città martire occupata dai russi

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Ieri sera, parlando al Consiglio europeo dopo il sì dell’Ue alla candidatura ucraina, insieme a quella moldava, da Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i Paesi membri. Al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, ad esempio, ha detto “L’Italia è al nostro fianco. Grazie mille, signor primo ministro! Grazie per la sua forza, per la sua perseveranza. Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell’Europa”.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a sinistra, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente francese Emmanuel Macron dopo la conferenza stampa di ieri sulle decisioni del Consiglio Europeo

Ue disponibile anche alla candidatura della Georgia

Annunciando su Twitter l’approvazione dello status di candidato Ue per Ucraina e Moldavia, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha definito la decisone “un momento storico”, annunciando che il Consiglio ha inoltre “deciso di riconoscere la prospettiva europea della Georgia ed è pronta a concedere lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso. Congratulazioni al popolo georgiano. Il futuro della Georgia è nell’Unione Europea”.

Leggi Anche 23/06/2022 Ucraina, russi verso Lysychansk. Il G7 valuta nuove sanzioni contro Mosca Le forze russe hanno intensificato la loro offensiva nel Donbass. Intanto proseguono gli sforzi dell’Onu per avviare un negoziato che sblocchi le esportazioni di grano. E cresce ...

Mariupol rischia la catastrofe epidemiologica

Intanto Vadym Boychenko, il sindaco di Mariupol, la città ucraina sul Mar d’Azov, simbolo della resistenza all’invasione russa, occupata dall’armata rossa dopo la strenua resistenza dei difensori chiusi nelle acciaierie Azovstal, denuncia il rischio di una catastrofe epidemiologica. Parla di circa 9 mila tonnellate di spazzatura indifferenziata in città, di malattie infettive per le condizioni igieniche precarie, tra le quali non esclude colera e dissenteria Dappertutto sepolture in terra, le fognature fuori uso, manca l’acqua potabile.

Leggi Anche 23/06/2022 Il Papa: in Ucraina una violenza diabolica che distrugge la vita Francesco riceve i membri della Roaco e parla dello “schema cainico” che regge la storia, quando “il cibo diminuisce e il fragore delle armi aumenta” e auspica che il negoziato ...

I difensori di Severodonetsk forse pronti alla resa

Sul fronte di battaglia, secondo le milizie separatiste filorusse del Lugansk i difensori trincerati nello stabilimento chimico Azot di Severodonetsk sono disposti ad arrendersi se verrà garantita l'incolumità dei civili. In precedenza il governatore ucraino dell'Oblast, Sergiy Gaidai, aveva affermato che i soldati presenti nella fabbrica stavano valutando un ritiro.

Presto nuove armi dagli Stati Uniti

Intanto gli Stati Uniti annunciano che forniranno a Kiev altri 450 milioni di dollari in aiuti militari, tra cui sistemi missilistici avanzati. Dall’inizio dell’invasione russa Washington ha offerto 6,1 miliardi di dollari all’Ucraina in assistenza alla sicurezza.

Leggi Anche 22/06/2022 Odessa, anche la Cei alla Carovana della pace della rete #Stopthewarnow Sarà monsignor Francesco Savino, vice presidente della Conferenza episcopale, a manifestare la vicinanza e la solidarietà delle Chiese che sono in Italia a quanti in Ucraina ...

Lavrov: nelle aree liberate molti non vogliono tornare con Kiev

Da Mosca, il ministro degli esteri Sergei Lavrov afferma che “non ha senso continuare a negoziare con Kiev nelle stesse forme che si sono sviluppate negli ultimi 8 anni” durante i quali gli ucraini avrebbero “rotto l'accordo di Maidan del febbraio 2014 e poi gli accordi di Minsk”. Lavrov spiega che quando si riprenderanno le trattative, la Russia terrà conto della situazione sul campo, perché in molte aree liberate “la maggioranza della popolazione non vuole tornare sotto il controllo di Kiev”.