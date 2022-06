Ucraina: russi verso Lysychansk. Il G7 valuta nuove sanzioni contro Mosca

Le forze russe hanno intensificato la loro offensiva nel Donbass. Intanto proseguono gli sforzi dell’Onu per avviare un negoziato che sblocchi le esportazioni di grano. E cresce ancora la tensione tra l’Occidente e Mosca dopo che la Lituania ha bloccato il passaggio di alcune merci verso l’enclave russa sul mar baltico di Kaliningrad

La pressione russa sull’Ucraina orientale non si attenua. Nella regione di Kharkiv, seconda città del Paese, i bombardamenti nelle ultime 24 ore hanno causato la morte di 10 civili e il ferimento di altri 10, secondo fonti militari locali. Nella regione di Luhansk, si segnalano ancora combattimenti per Severodonetsk e l’avanzata dei russi verso Lysychansk.



Oltre 300 bambini uccisi



La guerra non risparmia nemmeno i bambini, il bilancio dei minori uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa è salito a 324, lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale del Paese. I minori feriti sono almeno 597. La maggior parte delle vittime è stata registrata nella regione di Donetsk (308). Bilancio pesantissimo anche per l’esercito russo, secondo fonti di Kiev sono circa 34.430 i soldati russi uccisi, di cui 200 nelle ultime 24 ore. L’esercito ucraino indica anche 216 caccia, 183 elicotteri e 620 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1504 carri armati russi, 756 pezzi di artiglieria, 3632 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 14 navi.

Zelenski: accelerare fornitura armi



Nel consueto video-messaggio notturno il presidente ucraino Zelenski ha esortato gli alleati ad accelerare la fornitura di armi pensanti. Il blocco Occidentale e i Paesi Nato dal canto loro si mostrano compatti, sostenendo la decisione della Lituania di bloccare il transito di alcune merci dalla Russia a Kaliningrad, l’enclave russa sul mar Baltico. Mosca minaccia una risposta che "risiederà nel campo pratico e non in quello diplomatico" ma la Finlandia è si detta pronta a combattere se attaccata.

Biden chiederà nuove sanzioni



E c’è attesa per i vertici Nato a Madrid e del G7 in Germania, la prossima settimana, dove il presidente Usa Biden proporrà ai leader nuove misure contro la Russia. Infine l’Onu è a lavoro ad Istanbul per arrivare a colloqui tra Mosca e Kiev, con la mediazione della Turchia, per sbloccare i porti del Mar Nero e riprendere l’export del grano ucraino.