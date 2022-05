Escalation di violenza in Ucraina: colpite case e scuole a Donetsk

Cresce il pressing russo su alcune zone del Paese in particolare nel Donbass. Il presidente polacco Duda in un discorso al Parlamento ucraino afferma che Kiev ha il diritto di decidere del proprio futuro

Antonella Palermo – Città del Vaticano

Nelle ultime 24 ore 13 siti militari, 4 depositi di munizioni e 3 posti di comando ucraini sono stati colpiti dalla Russia. Lo rivela Mosca che conferma di procedere con l’offensiva nel Donbass, qui i russi secondo l'intelligence britannica starebbero schierando tank Terminator di nuova generazione.

Esplosioni nella regione di Kiev

Altro fronte impegnativo è quello di Severodonetsk dove si cerca di respingere l’offensiva. Intanto nella regione di Donetsk, sono 7 le vittime di attacchi che hanno preso di mira case e strutture civili. Bombe a grappolo su un villaggio nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, ci sarebbero tre morti. Esplosioni nella regione di Kiev sono state registrate intorno alle 13,30, le 12,30 ora italiana. Subito dopo sono state segnalate anche nella vicina regione di Zhytomyr. Lo riferisce Ukraine 24. Gli amministratori locali hanno avvisato sui cellulari i cittadini ad andare nei rifugi. Secondo i media ucraini le forze di difesa aerea di Kiev hanno abbattuto un missile russo nella regione della Capitale. Ed è pesante il bilancio dell'attacco missilistico russo di venerdì su Lozova, nella regione orientale di Kharkiv: colpiti oltre mille appartamenti e 11 strutture scolastiche. Non si sa ancora di che entità siano i danni subiti da un ospedale e da una clinica. Anche il Palazzo della Cultura è stato completamente distrutto.

Leggi Anche 21/05/2022 Ucraina: conquistata Mariupol dai russi. Evacuata l’acciaieria Azovstal La guerra in Ucraina fa segnare la svolta della caduta di Mariupol ora totalmente nelle mani delle forze russe. Nell’acciaieria Azovstal gli ultimi militari ucraini si sono arresi ...

Il Presidente polacco al Parlamento ucraino



Il Parlamento ucraino ha esteso di tre mesi, fino al 23 agosto, la legge marziale e la mobilitazione generale in conseguenza dell'invasione russa. Qui oggi ha preso la parola il presidente polacco Andrzej Duda, primo leader europeo a tenere di persona un discorso. “Si sono sentite voci preoccupanti secondo cui l'Ucraina dovrebbe cedere alle richieste di Putin. Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul proprio futuro". Intanto, la Germania si oppone all'idea di emettere titoli di debito dell'Unione Europea per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato al Financial Times il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Il programma Next Generation Ue, stabilito per rispondere all'impatto economico della pandemia di Covid-19, e' stata una "decisione una tantum", ha affermato Lindner, secondo il quale Kiev puo' essere sostenuta solo con strumenti "basati su garanzie nazionali".