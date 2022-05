Ucraina: conquistata Mariupol dai russi. Evacuata l’acciaieria Azovstal

La guerra in Ucraina fa segnare la svolta della caduta di Mariupol ora totalmente nelle mani delle forze russe. Nell’acciaieria Azovstal gli ultimi militari ucraini si sono arresi e sono stati evacuati. Mosca intanto adotta contromisure nei confronti della Finlandia, dopo la richiesta di Helsinki di entrare nella Nato

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Mariupol è ora una città fantasma, al centro della quale campeggiano le rovine dell’impianto siderurgico dal quale, dopo 86 giorni di resistenza, gli ultimi 531 soldati ucraini del Battaglione Azov sono usciti dopo l’inevitabile resa, consegnandosi alle forze armate russe. Le immagini sono state diffuse da Mosca. In particolare, il comandante del reparto è stato portato via in un veicolo blindato, a detta del ministero della Difesa russo, per essere salvato dal linciaggio dei cittadini della città, ma quanto poi questa affermazione rientri nella propaganda, che in questa guerra viene utilizzata come una vera e propria arma, lo si vedrà nei prossimi giorni.

L’inferno Donbass

Dalla sua il presidente ucraino Zelenski accusa invece Mosca di aver trasformato il Donbass in un inferno. Nella regione, completamente distrutta, infuriano i combattimenti. Kiev accusa la Russia di aver effettuato combattimenti indiscriminati e insensati di cui molti civili sono rimasti vittime. Secondo fonti di Mosca, anche la zona di Lugansk starebbe ormai per cadere e tutto il Donbass quindi si appresta ad essere conquistato. Intanto nuove prove filmate dimostrerebbero i crimini di guerra commessi dai soldati russi a Bucha, cittadina alla periferia della capitale Kiev. Le immagini mostrano civili catturati e fucilati dai soldati russi.

Blocco del gas

Infine, da oggi scatta l’interruzione totale delle forniture di gas russo alla confinante Finlandia, che insieme alla Svezia ha chiesto di far parte dell’Alleanza Atlantica. La notizia, anticipata dalla società energetica finlandese Gasum, è stata confermata dalla russa Gazprom.