Pandemia e giornalismo sotto la lente della Fratelli tutti

L’approccio dei media al disagio sociale e alle nuove povertà durante la pandemia: è stato il tema del convegno organizzato dal Comitato della Regione Lazio per le comunicazioni (Corecom) con il patrocinio della Diocesi di Roma, per una riflessione che accompagnasse la cerimonia di consegna del Premio intitolato "Fratelli tutti". Nella sessione radio è stata premiata la nostra giornalista Fausta Speranza. Tra i relatori, i giornalisti Christian Giorgio e Roberta Serdoz

“La Comunicazione sociale ai tempi del Covid-19 – L’approccio dei media al disagio sociale e alle nuove povertà durante la pandemia”. E’ questo il titolo del convegno che si è svolto questa mattina: ha rappresentato anche l’occasione per premiare i giornalisti del Lazio che hanno partecipato al premio giornalistico “Fratelli tutti 2021”. Un premio ispirato all’Enciclica di Papa Francesco e indetto dal Corecom Lazio, in collaborazione con l’AIART – Associazione Cittadini Mediali, dall’Ordine dei giornalisti del Lazio e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con il Patrocinio della Diocesi di Roma.

Il valore della riflessione

Quale ruolo per gli attori della comunicazione nella promozione dei valori della solidarietà, nel consolidamento della coesione sociale e nella diffusione della cultura dei diritti? È questa la domanda alla quale si è cercato di rispondere, grazie alle sollecitazioni del presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi, del Presidente del Corecom Lazio Maria Cristina Cafini, del presidente della III Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione Pasquale Ciacciarelli. Della strategia della Regione Lazio per una comunicazione efficace delle politiche sociali di contrasto alle conseguenze della pandemia”, relatore il Presidente della VII Commissione Sanità, politiche sociali, welfare Rodolfo Lena. Della consapevolezza del valore/dovere dell’impegno sociale ha parlato Roberto Natale, Responsabile campagne RAI per il Sociale. L’evento, strutturato in sessioni, ha ospitato il contributo di autorevoli rappresentanti dei mass media, delle istituzioni e del mondo del volontariato.

Vecchie emergenze e nuovi strumenti

“La comunicazione dell’emergenza sociale tra strumenti tradizionali e nuovi strumenti digitali” è stato il titolo dell’intervento di Christian Giorgio, Social Media Manager della Diocesi di Roma:

Ascolta l'intervento di Christian Giorgio

Difendere la correttezza nella pressante complessità

“Linee guida per una comunicazione corretta nell’emergenza: dalla quantità alla qualità dell’informazione” è stato il tema affrontato da Roberta Serdoz, Caporedattrice della Tgr Lazio RAI Radio Televisione Italiana:

Ascolta l'intervento di Roberta Serdoz

Tra i premiati Radio Vaticana

Federico Giannone, Presidente della Giuria del Premio giornalistico “Fratelli tutti”, insieme con gli altri componenti della giuria hanno premiato i giornalisti i cui elaborati sono stati selezionati come meritevoli in relazione a queste tematiche.

Per la sessione Radio è stata premiata la nostra Fausta Speranza, per il servizio "Nessuna esclusione nei processi digitali: l'appello dell'Ifad"

Per le altre sessioni: Ludovica Jona Lasinio, Lorenza Di Brango, Agnese Palmucci, Gabriele Crispo, Luca Sebastiani, Claudia Torrisi, Wanda Cherubini, Lamberto Rinaldi, Giampiero Castellotti e Valerio Giacoia.