Nel mondo i morti di Covid superano il milione e mezzo

Negli Stati Uniti, dove c'è stato un milione di vittime solo negli ultimi 4 giorni, al via le vaccinazioni. Intanto, nuovo lockdown in Germania mentre l'Italia segna record di decessi ma meno contagi. Terza ondata in estremo oriente

Fausta Speranza – Città del Vaticano



Gli Stati Uniti restano in testa alla tristissima classifica dei Paesi più colpiti dall'infezione da Covid-19, con un drammatico record di 16 milioni di casi, di cui un milione solo negli ultimi quattro giorni, e 297.000 morti. Il Paese si appresta all'avvio della vaccinazione di massa, dopo il parere favorevole espresso dalla Fda. Il vaccino Pfizer-BioNTech anti Covid-19 arriverà lunedì mattina negli ospedali e in altri centri degli Stati Uniti, pronto per essere inoculato a milioni di statunitensi. Lo hanno confermato le autorità.

In Germania

La cancelliere Angela Merkel incontra i governatori dei Lander che potrebbero reintrodurre un lockdown severo entro mercoledì. La Corea del Sud è intanto alle prese con un'inaspettata terza ondata dell'epidemia. Il Paese infatti ha registrato 20.200 nuove infezioni da Covid-19 e 321 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch (Rki). Le cifre rappresentano un netto calo rispetto a venerdi', ma le cifre del fine settimana sono solitamente sempre inferiori perche' vengono effettuati meno test e non tutti gli uffici locali comunicano i propri dati alla sede centrale.

Rispetto alla domenica precedente, sono stati contati quasi 2.500 casi in piu'. Il record sia di casi che di decessi si e' verificato questo venerdi', con 29.875 nuove infezioni e 598 decessi.

In Francia

La Francia ha registrato 13.947 nuovi positivi al Covid-19, mentre il numero di morti di Covid-19 e' aumentato di 199, rispetto ai 304 morti di ieri. Il tasso di positivita' e' fermo al 6,3%. I focolai sotto osservazione sono 2.865 di cui 1.226 nelle case di riposo.



In Italia



L'Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi per Covid-19. Risulta cosi' drammaticamente prima in Europa. Oggi risultano Ma si parla intanto di miglioramento e si annuncia un nuovo cambio di colori, in diverse regioni italiane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da oggi, domenica 13 dicembre, dopo la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel Paese non ci sono piu' regioni in rosso (rischio alto), ma soltanto regioni arancioni (rischio medio) e gialle (rischio basso). Il quadro della situazione, in questa seconda ondata, fotografa una situazione in deciso miglioramento ma - come sottolineato con forza da tutti gli esperti - bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento, perche' non si tratta di un "liberi tutti". Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, soprattutto nei giorni delle prossime festivita' natalizie e di fine anno, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una terza ondata nelle prossime settimane.



Intanto, è stato annunciato oggi che sarà una primula il segno distintivo della campagna dei vaccini anti covid che partirà a metà gennaio in Italia. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. "Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare - ha detto Boeri - il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita".

In Giappone



Il Giappone ha registrato il suo record di casi di Covid-19 nelle 24 ore, da inizio pandemia: 3.030 nuovi contagi accertati, secondo quanto comunicato dalle autorita' sanitarie. Dei nuovi infetti, 621 sono nella capitale Tokyo, che segna a sua volta un record negativo. I morti a livello nazionale sono 28. Il Giappone conta ora 177.999 casi e 2.575 decessi.



In Corea



Anche la Corea, che ha registrato 1.030 nuovi casi di Covid-19, segna il suo record giornaliero da inizio pandemia, secondo l'ultimo bollettino dell'agenzia coreana per il Controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Oltre 780 casi sono concentrati nell'area metropolitana di Seul. La Corea del Sud ha in tutto 42.776 casi accertati e 580 morti.

In Messico

Per la prima volta da decenni, i cattolici messicani non hanno potuto recarsi alla Basilica di Guadalupe in quello che viene considerato da molti il più grande pellegrinaggio religioso del mondo con milioni di fedeli che arrivano anche a piedi o in bicicletta e si avvicinano in ginocchio. La chiesa è stata chiusa per evitare la diffusione del Covid e sono state organizzate funzioni trasmesse via tv o web. Secondo la tradizione, il 12 dicembre 1531 la Vergine di Guadalupe, protettrice dell'America Latina, è apparsa su una collina dietro la basilica. Papa Francesco ha concesso un'indulgenza ai cattolici in modo che non debbano visitare fisicamente il santuario.

La polizia ha eretto barricate per bloccare l'ingresso anche alla vasta piazza davanti alla basilica dove vengono accese centinaia di candele alla Vergine. E' stato però possibile assistere all'accensione in streaming. La riapertura della basilica è prevista lunedì. Finora i morti per Covid a Città del Messico sono stati 18.600. Il tasso d'infezione è in rapido aumento e il 78 per cento dei posti letto in ospedale sono pieni.