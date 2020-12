Incoronazione Nostra Signora di Guadalupe: estese le indulgenze

Decreto per l'estensione delle indulgenze e di tutti i benefici in occasione del 125.mo anniversario dell'Incoronazione di Nostra Signora di Guadalupe

La Penitenzieria Apostolica, dopo aver ricevuto la richiesta lo scorso 3 dicembre dal cardinale Carlos Aguiar Retes, arcivescovo Metropolita di Città del Messico e primate del Messico, su mandato di Papa Francesco, estende ai fedeli di tutto il mondo le indulgenze e tutti i benefici spirituali, già concessi in forza del rescritto del 14 maggio 2019 e del decreto del 14 agosto 2019.

In occasione del 125.mo anniversario dell’Incoronazione di Nostra Signora di Guadalupe, a causa dell’attuale epidemia da COVID-19, i fedeli non dovranno recarsi fisicamente in pellegrinaggio all’Insigne Basilica Nazionale di Guadalupe. E potranno perciò sostituire tale atto di pietà, rimanendo nelle loro residenze, venerando una Sacra Immagine di Nostra Signora di Guadalupe e, soprattutto, seguendo le sacre celebrazioni tramite i mezzi di comunicazione (radio, televisione, “live streaming” e “broadcasting”).