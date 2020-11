Ultimatum in Etiopia: appello al dialogo dai vescovi eritrei

Il governo etiope invita la comunità internazionale ad astenersi da "non graditi e illegittimi atti d'ingerenza" nei propri affari, in riferimento al conflitto in atto nella regione dei Tigrè, avviato lo scorso 4 novembre dal primo ministro Abiy Ahmed. Dalla confinante Eritrea, i vescovi lanciano un forte appello al dialogo

Fausta Speranza – Città del Vaticano



Il primo ministro etiope fa sapere che non accetta ingerenze nella gestione del braccio di ferro con la regione del Tigray. La situazione è preoccupante.

L'esercito federale è alle porte di Makallè, capitale della regione più a nord dell'Etiopia. Abitata da 500.000 persone è sede del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf), partito di governo locale. E' scaduto l'ultimatum di 72 ore per la resa intimato domenica dalle autorità di Addis Abeba, ma il leader locale risponde che la sua gente è "pronta a morire" in difesa del proprio territorio. Il conflitto è maturato nei mesi scorsi, da quando, a settembre, il partito al governo del Tigray (Tigray People's Liberation Front) ha organizzato le elezioni nella regione, contro il parere del governo federale. Centinaia, finora, le vittime degli scontri e migliaia gli sfollati, rifugiatisi nel vicino Sudan.

Il tentativo dell'Onu



Alla riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu i Paesi africani hanno fatto un passo indietro spiegando di voler concedere più tempo agli sforzi diplomatici dell'Unione africana. In molti hanno espresso la preoccupazione per una crisi umanitaria e la destabilizzazione del Corno d'Africa.

L'appello dei vescovi eritrei

Dalla vicina Eritrea arriva l'appello della Conferenza episcopale: i presuli esprimono profonda tristezza e ricordano che “in guerra perdono tutti”. Ribadiscono che “la guerra è contro la vita e contro lo sviluppo” perché “uccide, mutila, distrugge e semina odio tra la gente”. Nella nota dei vescovi si legge inoltre che la guerra non ha un vero significato ed è sempre ingiusta", perché “distrugge i quattro pilastri della pace, ossia verità, giustizia, amore e libertà”.

Non c'è pace senza verità e giustizia

La verità è essenziale alla riconciliazione, spiegano i presuli, perché “all’interno della società non assicura solo i diritti individuali, ma salvaguarda il bene comune proteggendo i diritti degli altri come fondamento della pace”. Al contempo, “la giustizia garantisce i diritti di tutti, incentivando il progresso per costruire la pace”, mentre “l’amore infonde empatia per i bisogni del prossimo, creando reciprocità”. Infine, la libertà “permette alle persone di contribuire allo sviluppo della pace”. In quest’ottica, i presuli “in nome di Dio e per il bene dei popoli”, chiedono “l’immediata cessazione delle ostilità” ed invitano le parti in causa “a risolvere il conflitto attraverso il dialogo”. La dichiarazione dei vescovi si conclude con l’esortazione rivolta a “clero, religiosi e fedeli” affinché “si impegnino nella preghiera” per la pace.