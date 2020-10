Emigrazione italiana: oltre 5 milioni i residenti all’estero

La storia del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) è iniziata nel 2006. Mentre l’opinione pubblica era concentrata sugli arrivi nel nostro Paese, la Fondazione Migrantes ebbe l’idea di raccontare l’Italia che partiva per il mondo

Stefano Leszczynski – Città del Vaticano

Negli ultimi 15 anni la mobilità degli italiani verso l’estero è aumentata di oltre il 76%, passando da circa 3 milioni a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. La tendenza all’espatrio è cresciuta anche nel 2019, spiega Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo di della Fondazione Migrantes. Nell’ultimo anno, infatti, ben 131mila italiani hanno scelto di andare a vivere all’estero e si tratta di un fenomeno che riguarda soprattutto uomini e donne tra i 18 e i 35 anni d’età. Per l’Italia, paese stretto in una grave morsa demografica, si è una grave perdita.

Ascolta l'intervista a Delfina Licata

La crescita demografica degli italiani all’estero

L’unica Italia in costante aumento demografico, prosegue Delfina Licata, è quella che si trova fuori dai confini nazionali. Un impoverimento demografico e sociale costante e paradossale perché ciò che contribuisce a trattenere gli italiani all’estero è la loro crescita di entusiasmo nei nuovi paesi di residenza, dove si sentono liberi di realizzare la propria creatività e dove si sentono premiati per quel che valgono.

Competenze scippate da chi le apprezza

Creatività, entusiasmo, formazione sono qualità che all’estero vengono riconosciute e alle quali non s’intende rinunciare. Viene così premiata non solo la competenza, ma anche il merito, con salari adeguati e superiori a quelli che verrebbero riconosciuti in patria. Ormai da anni, spiega la curatrice del Rapporto sugli Italiani nel Mondo, i ricercatori e gli studiosi che collaborano con le istituzioni utilizzano i nostri dati per analizzare il fenomeno degli espatri e trovare un rimedio. I punti deboli del sistema Italia, diventano i punti di forza dei sistemi che ospitano gli espatriati italiani, persone disposte ad accettare anche posizioni lavorative inferiori alle loro qualifiche, perché hanno la certezza di poter migliorare la propria condizione.

Il mito dei cervelli in fuga

Non ci sono soltanto persone altamente qualificate che cercano lavoro all'estero, anzi la maggioranza degli italiani che lasciano il paese ha in tasca solo un diploma ed è alla ricerca di lavori generici. Una caratteristica che continua a legare il Belpaese ad un passato migratorio drammatico, unicamente contraddistinto dallo stato di necessità.

I nuovi ‘vecchi’ italiani

Se come è vero all’estero gli italiani nascono sempre di più (+150% nello storico dei dati di Fondazione Migrantes), è anche vero che in molti riescono a riappropriarsi della cittadinanza dei propri avi. Un fenomeno che coinvolge soprattutto i paesi dell’America del Sud, soprattutto Brasile, Cile e Argentina. In 15 anni questo fenomeno è cresciuto del 123%. I giovani italiani all’estero però si arricchiscono anche di un’altra componente, che è quella dei minori (0-18 anni) espatriati al seguito delle famiglie; questi ultimi dal 2006 sono cresciuti dell’84%.

Dal Rapporto un monito alle istituzioni

Il messaggio per i decisori politici nel paese – conclude Delfina Licata - è sicuramente quello che di lavorare per fare in modo che la mobilità italiana smetta di essere malata, ovvero unidirezionale. Si tratta, in altre parole, di trovare anche nei territori periferici del Meridione una politica che sappia esaltare le persone e le loro relazioni, che abbia uno sguardo che dimostri di avere appreso anche i cambiamenti dovuti alla pandemia. E, infine, bisogna imparare che cosa significa essere ‘prossimi nella distanza’, imparare da quegli italiani che pur risiedendo all’estero continuano a vivere il territorio d’origine. Un fenomeno quest’ultimo che riguarda soprattutto la provincia.