Coronavirus in Italia: misure precauzionali nelle regioni colpite

Si aggiornano di ora in ora i bilanci dell’epidemia di Coronavirus nel mondo. L’Italia è il Paese che risulta al primo posto tra quelli europei per numero di casi: oltre 130. Provvedimenti in tutte le zone interessate

Sono oltre 2.400 le vittime del Coronavirus nel mondo, mentre 23 mila risultano guarite. L'epidemia, che in Cina ha contagiato circa 77 mila persone, “è la più grande emergenza sanitaria” del Paese asiatico, ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel corso di una videoconferenza.

L’emergenza in Italia

In Italia, il Paese che risulta al primo posto tra quelli europei per numero di casi, si susseguono i provvedimenti per far fronte all’emergenza legata al Covid-19. Sono oltre 130, compresi due vittime e un caso di un paziente guarito, le persone colpite. Gli ultimi dati indicano 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, oltre alla coppia di cinesi nel Lazio.

La situazione

In Lombardia, dove si registra il maggior numero di contagi, il governatore Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso la chiusura di tutte le scuole della regione e sospeso gli eventi pubblici, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Riportiamo un messaggio diffuso ieri via social ai fedeli dal parroco di Castiglione d’Adda, don Gabriele.

Ascolta l'audio di don Gabriele

I migranti dell’Ocean Viking

Mentre si susseguono i provvedimenti anche nelle altre regioni colpite, compreso lo stop al carnevale di Venezia, il ministero dell’Interno ha intanto predisposto che rimangano in quarantena nell’hotspot di Pozzallo i 274 migranti dell'Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi, in tre distinte operazioni, aveva soccorso i migranti al largo della Libia. Misure precauzionali anche per il personale della nave.