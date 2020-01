In Iraq attacco di missili iraniani a basi Usa, per l'uccisione di Soleimani

Prima rappresaglia iraniana, nella notte, contro due basi americane, dopo l’uccisione del generale Soleimani. Più di 20 missili avrebbero colpito le basi di al-Asad ed Erbil, provocando 80 morti, secondo la tv iraniana, ma gli Usa non confermano e gli alleati, compreso l'esercito iracheno, non lamentano vittime

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Alle 2 del mattino di Baghdad, mezzanotte in Italia, l'Iran ha lanciato l'operazione “Soleimani martire”, sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione anti Isis, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio, partita dal territorio iraniano, fonti irachene parlano di 22, si è abbattuta sulla base di al-Asad, a ovest di Baghdad, e quella di Erbil, nel kurdistan iracheno, che ospita circa 400 militari italiani. Nessuno di loro sarebbe ferito, grazie alla protezione dei bunker antimissili, e nessuno dei Paesi della coalizione, compreso l’esercito iracheno, per ora, lamenta perdite.

Per gli iraniani 80 vittime e molti droni ed elicotteri distrutti

La Tv iraniana parla invece di circa 80 vittime del raid, e 200 feriti. "Grandi perdite – secondo lo speaker - sono state inflitte a numerosi droni, elicotteri e equipaggiamento militare nella base" di al-Asad, dalla quale sarebbe partito il drone che venerdì 3 gennaio ha ucciso il generale Qassem Soleimani, leader delle guardie rivoluzionarie di Teheran, e il suo vice, nei pressi dell’aeroporto di Baghdad.

Trump: stiamo valutando, finora va bene

L'Iran, ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, dopo l'attacco “non vuole una escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressione”. Teheran “ha intrapreso e concluso proporzionate misure di auto difesa". Gli Stati Uniti non lamentano per ora vittime e il Presidente Trump ha twittato: “Stiamo valutando i danni e le vittime, fino a questo momento va bene”. Ieri in serata, aveva dichiarato che un ritiro delle forze americane sarebbe ora “la cosa peggiore” per l'Iraq e lascerebbe all'Iran una influenza molto più grande. Dopo l’attacco, alla borsa di New York il prezzo del petrolio è salito del 3,4%, a 64,90 dollari al barile.

Italia e Francia non si ritirano, la Germania toglie 30 militari

Nel corso della notte, prima dell’arrivo dei missili, 50 carabinieri italiani avevano lasciato la base di al-Asad, spostandosi in una zona più sicura, ma l’Italia, come la Francia, non ha intenzione di ritirare le sue truppe dall’Iraq. La Germania, invece, trasferirà 30 uomini in Giordania e Kuwait, dove la Croazia sposterà i suoi 15 militari oggi a Baghdad e il Canada una parte delle sue forze. La Nato, infine, ritirerà “temporaneamente” parte del suo personale dal Paese.